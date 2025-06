Milan, scelta fatta: il nuovo bomber arriva dall’Arabia

Il Milan ha scelto il nuovo bomber nella Saudi Pro League: Igli Tare si appresta a concretizzare l’operazione.

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Theo Hernandez verso l’Arabia Saudita. L’Al-Hilal avrebbe strappato il sì del Milan dopo un’offerta da 35 milioni di euro, indirizzando la trattativa verso la chiusura. All’ex Real Madrid, invece, sarebbe stato proposto un ingaggio super: 18 milioni per tre anni. I soldi, però, non sono tutto almeno per il francese. Il classe 1997 avrebbe messo in pausa l’opzione Saudi Pro League, queste dopo l’inserimento dell’Atletico Madrid. Theo vorrebbe restare in Europa, aspettando un’offerta dei Colchoneros. Ma intanto, proprio dall’Arabia, il Milan potrebbe siglare un nuovo colpo per l’attacco. Tare sarebbe deciso a puntare sull’esperto bomber.

Il Milan vuole il bomber della Saudi Pro League

Considerato l’imminente ritorno alla Roma di Abraham e le poche garanzie date da Jovic, il Milan si è messo a caccia di un nuovo bomber. L’idea sarebbe quella di portare in rossonero un vice Gimenez. Secondo quanto riportato da FootMercato, la società lombarda avrebbe aggiunto al proprio taccuino il nome dell’esperto bomber della Saudi Pro League: Aleksandar Mitrovic.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, starebbe valutando concretamente l’acquisto del bomber serbo dell’Al-Hilal. Visto l’interesse da parte del Diavolo per il centravanti classe 1994, non è da escludere che questo possa agevolare il trasferimento di Theo proprio al club arabo. La cosa certa, al momento, è la volontà di Aleksandar Mitrovic.

Dopo due stagioni in Arabia Saudita, l’esperto bomber vorrebbe fare ritorno in Europa. Il Milan si sarebbe messo in prima fila per assicurarsi le prestazioni dell’ex Fulham. Nella stagione da poco conclusasi, Mitrovic ha realizzato 28 gol in 36 partite. L’ex Anderlecht avrebbe scalato le gerarchie del Milan nella ricerca del centravanti, prendendosi un posto di rilievo nelle preferenze del club.