Milan, “scippo” dall’Inter in difesa: il sostituto arriva gratis

Il calciomercato in Serie A è entrato già nel vivo e l’ultima ora conferma lo “scippo” dell’Inter al Milan.

Dopo la trattativa portata avanti da parte del club rossonero con la squadra in Spagna che è stata pronta a cedere il difensore, non appena l’Inter si è fatta avanti, ecco che arriva quindi la beffa per Igli Tare che stava valutando assieme ad Allegri, il da farsi per la propria difesa.

L’Inter che mette le mani sul suo nuovo difensore, per la difesa titolare che sarà di Christian Chivu, allenatore da poco annunciato come ufficiale in casa nerazzurra, non troverà in ogni caso impreparato il club rossonero. Il Milan, dovendo scegliere un sostituto, potrebbe cogliere al volo quella che è l’occasione gratuita dalla Spagna. Il centrale di difesa ha ufficialmente rescisso il contratto con il Barcellona. E sulle sue tracce torna prepotente la candidatura del Milan come potenziale nuova squadra del titolare della difesa francese.

L’Inter prenderà il nuovo difensore: piaceva al Milan

Piaceva al Milan il difensore che prenderà probabilmente l’Inter. Si tratta del centrale di difesa classe 2004 che già quando c’era Simone Inzaghi, era tra le idee proprio del club nerazzurro che avrebbe avuto competizione con Napoli, Juventus e appunto il Milan, ma con quest’ultima che ha dovuto farsi da parte a causa delle alte cifre che chiedono da Valencia e con la rinuncia all’operazione anche a causa di un piazzamento in Champions League non trovato.

Neanche in Europa sarà il Milan e questo, malgrado l’appeal di giocare comunque per un club importante come quello rossonero, non permette a Tare di convincere ogni giocatore che viene accostato ai rossoneri. Il Milan, dal canto proprio, non si farà trovare comunque impreparato perché lo stesso ds albanese ha con sé tutti gli obiettivi con annesso piano B per ogni reparto.

Si tratta di Christian Mosquera, centrale del Valencia pronto al grande salto per la Champions e il campionato da giocare come titolare all’Inter. Al momento, come fa sapere Gianluca Di Marzio, ci sarebbe proprio l’Inter in vantaggio per il colpo dalla Spagna e che spinge, lo stesso Milan, a sfruttare quella che è un’occasione di calciomercato che si apre proprio da oggi. Il difensore del Barcellona ha ufficialmente appena rescisso il suo contratto e rientra, di fatto, come possibile occasione a zero per i rossoneri.

Chi arriva dal Barcellona? È un titolare con la Francia

Ha giocato anche in Nations League contro la Spagna, di recente, il calciatore che è stato salutato ufficialmente dal Barcellona quest’oggi.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club blaugrana che aveva da poco “riaccolto” dal prestito Clement Lenglet, ha annunciato l’ufficiale separazione. Diventando uno svincolato di lusso e ancora nel pieno della sua carriera, per età ed esperienza – il 17 giugno compirà 30 anni -, il Milan potrebbe prenderlo a titolo gratuito dando al reparto difensivo il centrale d’esperienza che Allegri chiede al suo nuovo club.