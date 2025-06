Milan, si riapre uno scenario a sorpresa: “Allegri ci ha ripensato”

Netto retrofront in casa Milan. Uno scenario che sembrava totalmente escluso torna a riaprirsi clamorosamente. Ad incidere nella decisione sarebbe il ripensamento di Allegri.

Il mercato del Milan procede a rilento. Dopo le fiammate che avevano contraddistinto la fine di maggio e i primi giorni di giugno, con l’annuncio di Igli Tare come nuovo ds seguito dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e dalla stretta per Luka Modric, qualcosa si è fermato. Fino ad ora l’ultima operazione messa in archivio è la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City , per cui ci vorrà tempo, per i tifosi rossoneri, per metabolizzare. Servirà un degno sostituto (si parla di Xhaka e Javi Guerra) per non far rimpiangere il fantasista olandese, uno dei migliori nella stagione scorsa.

Milan, mercato bloccato: si prospetta un colpo di scena nell’organico

Un freno all’operato di Tare è messo dalle trattative in uscita che stentano a concludersi. La priorità, in via Aldo Rossi, è vendere Theo Hernandez, ma la trattativa con Atletico Madrid è andata in fumo mentre il terzino non vuole saperne di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi, l’Al-Hilal. Prima di riversarsi sulla campagna acquisti, serve anche concludere un altro affare che si è impantanato negli ultimi giorni, quello riguardante l’addio di Yunus Musah direzione Napoli. A pesare sono i bonus richiesti dal Diavolo, che non coinciderebbero con l’offerta stanziata da De Laurentiis.

Nessuno, fino a poche ore fa, aveva messo in conto una permanenza del jolly statunitense. Ipotesi che, invece, è stata lanciata dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui, qualora l’ex Valencia non dovesse trasferirsi da qui al 7 luglio, data d’inizio del ritiro, potrebbe riaprirsi uno scenario impensabile. A Milanello Massimiliano Allegri potrebbe valutare il lavoro di Musah. Se le risposte fossero positive, perchè escludere la conferma in rossonero.

Musah, spunta l’ipotesi permanenza: la decisione ultima sarà di Allegri

Detto ciò, allo stato attuale l’ipotesi più probabile rimane la partenza. L’asse con Napoli non può dirsi chiuso in quanto c’è ancora margine per trovare un accordo. Qualora così non fosse, c’è un piano B, non da poco, chiamato West Ham, la cui proposta potrebbe superare quella di De Laurentiis.

Ad oggi tutto è possibile, specialmente se i colloqui nei prossimi giorni con i club interessati non dovessero sortire gli effetti sperati e Musah dovesse rispondere regolarmente all’appello di Max Allegri.