Milan, spunta un nuovo club per Theo: Arabia in stand-by

Theo Hernandez ha messo in ghiaccio il possibile trasferimento in Arabia Saudita: si inserisce un nuovo club sul francese.

L’avventura di Theo Hernandez al Milan sembra essere arrivata al capolinea. Dopo una stagione decisamente sottotono, il terzino francese pare concretamente deciso a mettere la parola fine alla sua esperienza in maglia rossonera. Una scelta che sarebbe maturata in seguito al mancato punto d’incontro sulle trattative per il rinnovo. Nelle ultime ore si è parlato di un’imminente trasferimento del francese in Arabia Saudita, alla corre dell’Al-Hilal. Il club della Saudi Pro League avrebbe offerto ai rossoneri 35 milioni, mentre al calciatore sarebbe arrivata una proposta da 18 milioni per tre stagioni. Le carte in tavola, però, sarebbero cambiate. Il banco non è saltato, ma un top club si sarebbe fiondato con forza su Theo per trattenerlo in Europa.

Arabia in stand-by: Theo tentato dal ritorno in Spagna

Sembrava tutto orientato verso l’Arabia Saudita e invece in queste ore pare che qualcosa sia cambiato nel futuro di Theo Hernandez. Stando alle ultime informazioni raccolte da Sky Sport, il terzino classe 1997 avrebbe messo in ghiaccio l’eventuale trasferimento nella Saudi Pro League dopo la manifestazione d’interesse di una big del calcio spagnolo.

L’entourage di Theo Hernandez sarebbe stato contattato dall’Atletico Madrid. I Colchoneros, di fatto, avrebbero spinto il terzino francese a mettere in stand-by l’approdo in Arabia Saudita. Tra l’altro, l’ex Real Madrid non è neanche così convinto di trasferirsi all’Al-Hilal, seppur la ricca offerta. Resta da capire, però, se gli spagnoli siano disposti a soddisfare le richieste economiche del Milan. Il club rossonero avrebbe raggiunto un principio d’intesa con gli arabi.

L’Atletico riuscirà a pareggiare o addirittura a superare l’offerta dell’Al-Hilal? In questa vicenda sarà fondamentale la volontà del calciatore. Theo è sempre stato molto legato ai colori dell’Atletico Madrid. È la squadra che lo ha formato fino a lanciarlo nel calcio dei grandi. Theo Hernandez preferirebbe rimanere in Europa e la corte dell’Atletico Madrid è un valido motivo per dire di no all’Al-Hilal. Il calciatore del Milan, infatti, avrebbe aperto alla possibilità di tornare a giocare per i Colchoneros.