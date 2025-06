Milan, super scambio con la Lazio: lo ha annunciato Pellegatti

Asse tra Milan e Lazio, il giornalista apre il sipario su una pista davvero molto interessante: operazione da seguire passo dopo passo

Il calciomercato, come sempre, dimostra di poter andare in numerosissime direzioni, specialmente nella sua fase iniziale, quella in cui si pianificano tutte le possibili trattative, definendo le strategie e le necessità di una squadra. Il Milan in questi giorni è attivo su diversi fronti e la cosa non sorprende, avendo bisogno di intervenire in maniera importante sulla rosa per poter puntare a un campionato di vertice nella prossima stagione.

Allegri e Tare, come primi innesti, sono già di per sé garanzia di competitività e competenza ad alti livelli, ora saranno i diretti interessati a doverci mettere del loro e a costruire una squadra ambiziosa, come sembra che in effetti vogliano fare. Anche con qualche addio pesante – Reijnders già andato via, Theo Hernandez separato in casa, Maignan ancora in bilico ma con l’idea di provare a trattenerlo – la sensazione è che il Milan, con un mercato di alto livello, possa proporsi al vertice. E le operazioni congiunte con altre big potrebbero aprire strade interessanti. Come un possibile scambio con la Lazio ventilato da Carlo Pellegatti.

Il Milan ci prova per Nuno Tavares: ecco il giocatore da proporre in cambio alla Lazio

Il celebre giornalista di fede rossonera, come spesso avviene, parla sul suo canale Youtube degli sviluppi attorno alla squadra. Parlando dei possibili sviluppi per Nuno Tavares.

La Lazio ha appena acquistato a titolo definitivo il portoghese, che però piace tanto a diverse grandi squadre, rossoneri inclusi. E Pellegatti spiega che il Milan potrebbe avere la carta vincente: “Milan e Lazio potrebbero parlare di uno scambio clamoroso, Loftus-Cheek per Nuno Tavares. Loftus costa sui 20 milioni, Tavares sui 25, con una differenza minima a favore della Lazio penso che possa essere uno scambio che tutti accetterebbero di buon grado”.

Milan, dall’erede di Theo Hernandez al bomber: avanti tutta per Vlahovic e non solo

Portare a Milanello Nuno Tavares come erede di Theo Hernandez sarebbe una mossa ben riuscita, senza dubbio. Un altro profilo da trovare è quello dell’attaccante e in questo Allegri a quanto pare è stato chiaro: Gimenez non basta, serve un altro bomber di prim’ordine.

Non sorprende che il livornese spinga ad esempio per Dusan Vlahovic, giocatore che ha apprezzato negli anni alla Juventus. Ma non c’è solo il serbo nel mirino. Altro nome su cui i rossoneri si stanno dando da fare è Mateo Retegui. Ma non vanno dimenticate nemmeno altre piste, si torna a parlare anche di Darwin Nunez. Insomma, il Diavolo fa sul serio, eccome.