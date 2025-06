Milan, Svilar per il dopo Maignan: Tare prepara lo scambio con la Roma

Il Milan sta pensando già al dopo Maignan: Svilar è il primo nome per sostituire il francese. Tare è pronto allo scambio con la Roma.

Il Chelsea resta in forte pressing su Mike Maignan. Dopo la prima offerta rispedita al mittente dal Milan, che non si avvicinava neanche ai 20 milioni, in queste ore i Blues avrebbero presentato una nuova offerta per convincere la dirigenza rossonera a cedere il calciatore classe 1995. La società londinese avrebbe migliorato la proposta, mettendo sul tavolo 15 milioni di euro di base fissa, più 5 di bonus. Non sono bastati i tentativi di Allegri, Magic Mike sembra aver deciso di lasciare Milano per cedere al fascino della Premier League e continuare a giocare in Champions.

Maignan ai saluti: cessione vicinissima

Dopo Tijjani Reijnders, che oggi effettuerà le visite mediche con il Manchester City (75 milioni al Milan e ingaggio da 8 milioni per l’olandese), anche Mike Maignan sembra aver imboccato la strada dell’uscita di casa Milan. L’ex Lille avrebbe rivelato ai suoi agente la sua volontà, ovvero, approdare in Premier e giocare la prossima Champions League. Intenzioni che sarebbero state comunicate anche al Milan nel giorni scorsi.

Tra i londinesi e l’estremo difensore francese sarebbe già stato raggiunto un’intesa di massima sulla base di contratto pluriennale. Il Chelsea starebbe attendendo solamente la risposta del Milan, che dovrebbe arrivare entro la giornata di domani. La sensazione è che presto possa arrivare la fumata bianca.

Il club lombardo non può permettersi di alzare troppo il tiro sulla cessione del portiere, considerata la scadenza del contratto prevista per il 2026. Il Chelsea starebbe pressando senza soluzione di continuità per avere Mike Maignan in rosa già per il Mondiale per Club. Nel frattempo, il Milan si starebbe guardando intorno, segnando in agenda alcuni profili che potrebbero sopperire all’addio di Magic Mike.

Svilar è l’obiettivo numero uno per il dopo Maignan: Tare prepara lo scambio

Il Milan starebbe pensando già al dopo Maignan, piazzando in cima alla lista Mile Svilar. Il portiere serbo della Roma è stato autore di una grande stagione in Serie A con i colori giallorossi, meritandosi il premio di miglior estremo difensore del campionato. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il giocatore classe 1999 sarebbe il primo nome nella lista di Tare.

Tuttavia, la Roma non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire, sopratutto dopo l’exploit avuto nella stagione da poco conclusa. Per questo, il club capitolino starebbe puntando al rinnovo. Svilar guadagna circa un milioni di euro netto a stagione e con i giallorossi ha un accordo fino al 2027. La Roma, che lo valuta sui 30 milioni, avrebbe offerto un prolungamento di contratto da 3 milioni, mentre il calciatore vorrebbe un ingaggio intorno ai 4. Le parti sono ancora distanti e Tare vorrebbe sfruttare questo momento di studio per irrompere nei discorsi ed assicurasi il portiere serbo.

Igli tare sarebbe disposto a sparigliare le carte, proponendo alla Roma il belga Saelemaekers come contropartita tecnica. Alexis, reduce dall’avventura in prestito ai giallorossi, è un calciatore che piace moltissimo alla società capitolina. Il belga ha disputato un’ottima stagione e il club dei Friedkin non vorrebbe perderlo. Nei giorni scorsi giorni, però, l’incontro avvenuto a Casa Milan tra rossoneri e giallorossi non sarebbe stato positivo. Il club lombardo avrebbe respinto la possibilità di cedere il calciatore belga a titolo definitivo.

Ma adesso con l’addio di Maignan, le cose potrebbero prendere una piega diversa. Resta il fatto che la Roma non ha alcuna voglia di cedere Svilar, perlopiù ad una diretta concorrente. Per questo motivo, Tare starebbe scrutando anche altri profili. In agenda ci sarebbero anche Marco Carnesecchi dell’Atalanta, Bart Verbruggen del Brighton, Lucas Chevalier del Lille, Zion Suzuki del Parma, Milinković-Savić del Torino ed Elia Caprile del Napoli.