Milan, talento portoghese 19enne dal Mondiale: beffata l’Inter

Ennesima sfida all’Inter sul mercato per il Milan, un nuovo rinforzo è un giovane prospetto che si è messo in luce al Mondiale per Club: i dettagli

Tra i tanti intrecci che il calciomercato sa riservare, accendendo la fantasia di appassionati e addetti ai lavori, ci sono ovviamente i duelli a distanza e i confronti diretti che si creano tra squadre rivali in campo. E inevitabilmente il discorso vale molto di più quando si parla del derby tra Milan e Inter.

Le due compagini milanesi, per motivi diversi, sono attese a una stagione di riscatto. Fallimentare praticamente in tutto quella dei rossoneri, che devono rialzarsi e si sono affidati a Tare e Allegri per riuscirci. I nerazzurri hanno lottato fino in fondo per tutti i traguardi, ma ovviamente il fatto di non aver conquistato nemmeno un trofeo, alla fine, pesa nelle valutazioni. E ripartono con un ciclo basato sui giovani, puntando a una costruzione di lungo periodo.

Per molti versi, invece, l’idea del Diavolo è opposta. Tanti i giocatori di esperienza chiesti da Allegri, per formare una sorta di instant team, quanto meno per la lotta Champions e magari, se le cose andranno per il meglio, anche per competere per lo scudetto. Ma tra tanti giocatori affermati, si va a caccia anche di giovani prospetti. In particolare, un giovane talento visto in azione al Mondiale per Club.

Milan, scatto in avanti per Martim Fernandes del Porto

E’ un nome che sta attirando l’attenzione, quello di Martim Fernandes, terzino 19enne del Porto, un calciatore che non a caso è stato monitorato da tanti club importanti a livello europeo.

Dell’interesse dei rossoneri si parla già da qualche giorno, secondo l’insider di mercato Ekrem Konur l’intenzione milanista sarebbe di sopravanzare d’un colpo tutta la concorrenza. Inter e Napoli incluse, che pure lo stanno considerando nelle loro strategie di campagna acquisti. Il Porto gli ha apposto sul contratto una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma c’è fiducia nel cercare di ridurre almeno un po’ le richieste dei lusitani.

Milan, sulla fascia destra c’è un nome che ha già conquistato Allegri

Anche sulla fascia destra, dove ci sono stati in questi giorni gli addii di Walker e Florenzi, tra gli altri, il Milan deve intervenire e sta valutando diversi profili. Uno di questi ha colpito favorevolmente Allegri.

Si tratta di Guela Douè, laterale dello Strasburgo, fratello del Desirè che sta incantando con la maglia del Psg. A quanto risulta, il Milan vorrebbe affondare il colpo quanto prima, per accaparrarselo. L’ivoriano è valutato circa 20 milioni di euro, sarebbe un investimento importante ma che risulterebbe mirato e dai risultati quasi garantiti.