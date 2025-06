Milan, Tare cala il colpo da novanta: i tifosi possono sognare!

Igli Tare vuole mandare in porto un’operazione da capogiro: il direttore sportivo rossonero ha puntato gli occhi sul top player.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si è subito messo al lavoro sul mercato, conscio che servirà una campagna acquisti oculata e di livello per soddisfare le richieste di Allegri e sopratutto per rilanciare le ambizioni del club nella prossima stagione. La società attuerà delle modifiche specialmente in attacco, apparso privo di concretezza a margine dell’ultima triste annata. Con Abraham di ritorno a Roma ed i costanti dubbi su Jovic, Tare si è messo alla ricerca di un nuovo bomber. I radar dell’ex Lazio sarebbero finiti in Premier League. Il ds del Diavolo starebbe studiando un colpo da novanta per riportare entusiasmo tra i tifosi.

Il Milan punta al top player: l’affare è possibile!

Il Milan vorrebbe alzare i giri del motore del reparto offensivo ingaggiando un top player della Premier League. Secondo quanto riportato da The Athletic, il nuovo direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, starebbe lavorando per portare in Serie A l’uruguaiano Darwin Nunez. Il ds ex Lazio, infatti, avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore classe 1999, in cerca di una nuova squadra dopo la sua avventura al Liverpool. I Reds si sarebbero mostrati più che aperti alla possibilità di cedere l’attaccante ex Benfica, sul quale avrebbe chiesto informazioni anche il Napoli.

Stando alle voci che giungono dall’Inghilterra, Arne Slot sarebbe rimasto deluso dalle performance fornite dall’attaccante uruguaiano nel corso dell’ultima stagione. Non è stata una grande annata per la punta 25enne e lo confermano i numeri. Seppur sia arrivata la vittoria della Premier League, Darwin Nunez ha messo a referto a malapena 7 gol e 7 assist in 47 presenze. I tempi per un addio sono ormai maturi e l’attaccante si starebbe guardando intorno, valutando le proposte sul tavolo insieme ai suoi agenti. Tra queste ci sarebbe quella del Milan, fortemente interessato al calciatore.

Nonostante la stagione deludente, la società del Merseyside vorrebbe ricavare comunque una somma ingente dalla cessione del calciatore, anche perché lo ha ingaggiato dal Benfica sborsando 85 milioni di sterline. Il Milan, però, non sarebbe l’unico club ad essersi mosso. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbero anche alcune società della Saudi Pro League, oltre all’Atletico Madrid.

Non solo Nunez, il Milan vuole il doppio colpo dal Liverpool

Oltre a Darwin Nunez, il Milan avrebbe messo in lista un secondo acquisto dal Liverpool. La società rossonera starebbe lavorando intensamente per riportare Federico Chiesa in Serie A. Lo stesso attaccante classe 1997 ha aperto ad un possibile trasferimento al Milan, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sto pensando di tornare in Italia, magari al Milan? Sarà un tema da affrontare in estate. Io, il mio agente e la mia famiglia abbiamo un ottimo rapporto col Liverpool. L’obiettivo è arrivare pronto al raduno, cercheremo la soluzione migliore per tutti”.

Federico Chiesa ha anche parlato di Allegri, spendendo parole significative: “Lui al Milan può essere un assist per me? Se ne sono dette tante, ma io ho grande rispetto per Max: mi ha dato tanto, l’anno scorso ero partito forte. È un vincente, per il Milan è una grande scelta. Lui mi ha fatto capire che potevo fare la seconda punta, allargandomi gli orizzonti. Sousa mi ha fatto esordire in Serie A e con Mancini ho toccato il punto più alto all’Europeo, però Allegri mi ha dato tanto come crescita personale e modo di giocare. Mi ha chiamato a settembre per farmi l’in bocca al lupo per il Liverpool, è stato molto carino”.