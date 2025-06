Milan, Tare in pressing per Leoni: l’esubero rossonero sblocca l’affare

I rossoneri sul mercato per regalare una rosa di spessore a Max Allegri. Il difensore del Parma è un obiettivo ma la concorrenza è tanta. La contropartita potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il Milan programma la prossima stagione e lavora sul mercato per consegnare al proprio allenatore una squadra all’altezza. Una squadra che dovrà rilanciarsi, dopo la deludente annata appena conclusa, e che non avrà alcun tipo di alibi nell’arco del campionato, non avendo altri impegni in settimana, se non la Coppa Italia.

Leoni per Colombo più cash: l’idea del Milan

Si è parlato tanto dell’attacco e degli esterni negli ultimi giorni, ma la verità è che resta la difesa il reparto in cui quest’anno il Milan ha ballato di più. Ecco perché sarebbe fondamentale rinforzare quel reparto con innesti di spessore. Il primo nome è quello di Leoni, difensore del Parma che ha fatto molto bene in Serie A quest’anno ed è infatti seguito anche da Inter e Juventus, oltre che da club esteri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma i rossoneri hanno intenzione di sborsarne circa 15, inserendo nella trattativa Lorenzo Colombo come contropartita tecnica. L’attaccante, in forza all’Empoli quest’anno, è tornato a casa e ora gli va trovata una nuova sistemazione. Parma potrebbe essere un’ottima piazza dove rilanciarsi, ma staremo a vedere se i gialloblu saranno interessati o se chiederanno soltanto parte cash.

Leoni l’uomo giusto per la difesa?

Il Milan tenta dunque l’affondo, anche per anticipare le altre concorrenti che sono alla finestra. Inter e Juventus, come detto, seguono la faccenda da vicino. Un difensore italiano così giovane ma allo stesso tempo già pronto per il salto è un affare da non lasciarsi scappare. Lo sa anche Massimiliano Allegri, che vuole basare la sua fase difensiva su di lui e spinge per averlo.

Max ha già dimostrato di saper lavorare bene con i giovani, di giocatori sotto di lui ne sono passati e cresciuti tantissimi. Inoltre, i rapporti con l’ad del Parma Cherubini sono ottimi, avendo lavorato insieme alla Juventus recentemente. Una carta in più da giocarsi, per il Milan, per arrivare a Giovanni Leoni.

Se poi la contropartita non dovesse essere gradita, allora la società potrebbe fare cassa mettendo sul mercato un difensore tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw.