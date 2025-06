Milan, Tare scatenato: pronto il doppio colpo per la difesa

Il ds rossonero, Igli Tare, è pronto a chiudere un doppio colpo per rinforzare la difesa: che notizia per Allegri!

Non è un mistero che il Milan è in cerca di due terzini per rinforzare la propria difesa. La società rossonera, di fatto, ne cerca uno a sinistra e uno a destra. L’attuale situazione obbliga il club ad agire, anche con una certa fretta. Kyle Walker non è stato riscattato e presto farà ritorno al City per definire il suo prossimo futuro. Sulle sue tracce sarebbero piombati i turchi del Fenerbahce. Alessandro Florenzi, invece, è in scadenza il prossimo 30 giugno e tutto fa pensare che si arrivi ad uno addio a parametro zero. Mentre Emerson Royal, ritenuto non affidabile, è finito sul mercato. Discorso diverso per Alex Jimenez, giocatore che il Milan sta provando a trattare cercando un nuovo accordo con il Real.

Il Milan prepara il doppio colpo: i nomi

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, Geoffrey Moncada avrebbe segnalato al ds Igli Tare il profilo di Guéla Doué, fratello maggiore del fresco campione d’Europa con il PSG. Il calciatore ivoriano è reduce da un’ottima stagione con la maglia dello Strasburgo, squadra con la quale ha raccolto 34 presenze (2716 minuti giocati), un gol e 2 assist.

Il terzino destro piace molto al Milan. L’affare è alla portata, dato che il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 18/20 milioni di euro. Guéla Doué è sotto contratto con i francesi fino al 2029. Il terzino è stato acquisto dallo Strasburgo l’anno scorso per circa 6 milioni. Il Milan, però, vorrebbe un colpo doppio. Oltre a Guéla Doué, il Diavolo avrebbe messo gli occhi anche su Marc Pubill, terzino destro dell’Under 21 spagnola e dell’Almeria.

Il Milan starebbe approfondendo in modo fitto i contatti con l’agente Fali Ramadani. Il calciatore classe 2003 ha un contratto fino al 2029 e una valutazione di circa 4 milioni, almeno stando a quanto riporta Transfermarkt. Nell’ultima stagione, il terzino ha collezionato 40 presenze, un gol e 5 assist. Quindi, Marc Pubill potrebbe sbarcare in Italia a un anno di distanza dalla trattativa sfumata con l’Atalanta. Nell’estate del 2024, il calciatore si era sottoposto alle visite mediche di rito a Bergamo prima dell’inaspettato dietrofront dei nerazzurri.