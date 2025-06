Milan, Theo ai saluti: l’agente esce allo scoperto!

Theo Hernandez è al passo d’addio: il terzino francese continua a spingere per la cessione. L’agente è uscito allo scoperto!

Dopo Tijjani Reijnders, il Milan sarebbe pronto a fare a meno anche di Theo Hernandez in vista della prossima stagione. Il terzino francese, dopo aver detto di no alla ricca proposta dell’Al-Hilal starebbe spingendo sempre più verso il ritorno nel club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi: l’Atletico Madrid. In merito, sono arrivate delle conferme inequivocabili da parte proprio dell’agente del calciatore ex Real.

Theo-Atletico: l’agente esce allo scoperto

Sono giunti nuovi aggiornamenti direttamente dalla Spagna in merito al futuro di Theo Hernandez, che starebbe pressando in modo costante il Milan per la cessione all’Atletico Madrid. L’agente del calciatore francese è uscito allo scoperto, dando una riposta secca e senza filtri al quotidiano Marca.

Alla domanda “Theo va all’Atletico?”, il procuratore del terzino rossonero ha risposto “speriamo”. I Colchoneros avrebbero offerto al Milan circa 20 milioni di euro per provare ad incanalare la trattativa sui binari giusti. Però, ci sarebbe ancora distanza tra le parti, dato che il club rossonero vorrebbe una proposta di oltre 25 milioni. Nonostante ciò, il Diavolo non avrebbe intenzione di tirare troppo la corda, dato che il contratto di Theo è in scadenza nel 2026.

Dopo il mancato rinnovo con il Milan ed il no all’Al-Hilal, il terzino francese starebbe spingendo il suo agente, Quilon, per il trasferimento all’Atletico Madrid. Sarebbe stato proprio il procuratore dell’ex Real Madrid a creare la pista spagnola per Theo, proponendolo ai Rojiblancos. Proposta che il presidente, Enqrique Cerezo, sembra aver accolto di buon grado.

Il ds Carlos Bucero starebbe lavorando imperterrito per la riuscita dell’affare, volenteroso di portare Theo nuovamente ai Colchoneros dopo otto anni. Il francese lasciò il club nel 2017 per passare al Real Madrid. Proprio quest’ultimo aspetto ha fatto storcere il naso a diversi addetti ai lavori e tifosi del mondo Atletico alla possibilità di un ritorno del giocatore del Milan. Alcuni non hanno ancora perdonato al francese il passaggio ai Blancos di Florentino Perez.