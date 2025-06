Milan, Theo in partenza: Tare guarda in Bundesliga

È ormai imminente la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal: scatta la corsa al sostituto dell’esterno francese

Nonostante gli iniziali rifiuti, alla fine Theo Hernandez si è convinto. Lascerà il Milan dopo sei anni approdando all’Al-Hilal per circa 25 milioni di euro.

Terminerà dopo sei anni l’esperienza di Theo Hernandez con la maglia del Milan. Nell’estate del 2019 fu l’allora dirigente rossonero Paolo Maldini a condurre la trattativa per portarlo in Italia dal Real Madrid. Tra i protagonisti della vittoria dello scudetto targato Stefano Pioli, l’esterno francese lascerà il Milan dopo una stagione oggettivamente complicata e le prime settimane di mercato che avevano fatto pensare a un possibile braccio di ferro con il club.

E invece, nelle scorse ore, si è registrata il cambio di registro. Theo Hernandez ha incontrato il presidente dell’Al-Hilal aprendo al trasferimento in Arabia Saudita. Trasferimento che gli permetterà di guadagnare 20 milioni di euro circa a stagione mentre al Milan andranno 25 milioni di euro più bonus vari. Restano da definire e limare gli ultimi dettagli, ma l’affare è virtualmente chiuso e il direttore sportivo Igli Tare è pronto ad accelerare analisi e colloqui per trovare il nuovo titolare sulla corsia sinistra del Milan, sapendo di poter disporre di una cifra non altissima, ma comunque sufficiente a regalare a Massimiliano Allegri un laterale di tutto rispetto.

Calciomercato Milan, il sostituto di Theo Hernandez arriva dalla Bundesliga

Nel corso di questi mesi sono stati analizzati diversi profili immaginando una partenza di Theo Hernandez che da tempo sembrava ormai essere inevitabile. Il primo in ordine temporale è quello di Maxim De Cuyper del Bruges, finito nel mirino anche di Juventus e altri club italiani e non solo. Il direttore sportivo Igli Tare ha avviato anche i contatti per Zinchenko dell’Arsenal, ma col passare delle ore potrebbe spuntare anche un’altra soluzione.

Il Milan infatti potrebbe fare un pensierino anche per Raphael Guerreiro, esterno franco-portoghese (ma scelse la selezione lusitana) di proprietà del Bayern Monaco. Il giocatore classe ’93 ha un solo altro anno di contratto con il club bavarese di cui veste la maglia da due anni. In vista della scadenza del contratto tra dodici mesi, potrebbe accettare di buon grado un trasferimento al Milan che dal canto suo non dovrebbe trovare grandi resistenze da parte del Bayern.