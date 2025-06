Milan-Thiaw, cambia tutto: novità importanti sul futuro

Il futuro di Malick Thiaw è tutto da scoprire, ma nelle ultime ore potrebbe esserci una svolta definitiva: ecco quale.

Il futuro della rosa rossonera è tutto da decidere: con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina, non tutti i giocatori sono sicuri di rimanere al Milan, il tutto dipenderà anche dalle scelte del nuovo tecnico, che comincerà i propri lavori alla guida della squadra dalla seconda settimana di luglio, a Milanello. Nel frattempo, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per cominciare a mettere a segno qualche colpo di mercato, che in casa rossonera fatica a decollare: al momento, si è parlato solo di cessioni, con una che è giunta al termine, quella di Reijnders al City.

Milan, novità sul futuro di Thiaw: c’entra Allegri

Uno dei nomi più discussi in casa rossonera è quello di Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001 arrivato nell’estate del 2022 dallo Schalke 04 per 5 milioni di euro. Già nella scorsa sessione invernale, voci di mercato avevano accostato il giovane difensore a club europei, in particolare il Bayer Leverkusen, che si è fatto avanti anche in questi primi giorni di giugno.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Thiaw sembra essere al Milan: il difensore tedesco poteva rientrare nella trattativa tra Milan e Bayer per Xhaka, ma il centrocampista è trattato come un’operazione a sé. Il club tedesco ha bisogno di un difensore centrale, ma nelle ultime ore ha virato su Quansah del Liverpool, dunque Thiaw è destinato a rimanere al Milan. Anche perchè Allegri lo vede molto bene e lo vuole valutare, dunque il suo futuro sarà molto probabilmente ancora con la maglia rossonera.