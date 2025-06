Milan-Torino, non solo Ricci nella trattativa: c’entra un rossonero

Milan e Torino sono in contatto per il trasferimento di Samuele Ricci ai rossoneri, ma non c’è solo lui all’interno dei dialoghi.

Il calciomercato del Milan fatica a decollare: rispetto ad altri club di Serie A, i rossoneri devono a tutti gli effetti ufficializzare ancora un colpo in entrata. Il tempo c’è, anche perché se vogliamo essere precisi la finestra estiva di mercato deve ancora cominciare: mancano poco più di 5 giorni all’apertura definitiva, fissata per il 1° luglio giorno successivo alla scadenza dei contratti dei giocatori con i rispettivi club. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, con quest’ultima che dovrà fare una scrematura dei vari colpi da mettere in saccoccia.

Calciomercato, proseguono i dialoghi con il Torino: anche Colombo nella trattativa

In queste ultime ore si sarebbero sbloccati i dialoghi tra Milan e Torino per Samuele Ricci, centrocampista classe 2002 in forza al club granata. Ricci è un obiettivo ormai risaputo della squadra rossonera: il Diavolo lo seguiva già la scorsa estate, ma il Torino, con Cairo in prima persona, ha fatto muro. Così come ha fatto muro anche nella sessione invernale di mercato. Milan e Torino, però, non stanno parlando solo di Ricci: nei dialoghi c’è anche Lorenzo Colombo.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, nelle scorse ore il direttore del Torino Vagnati ne ha parlato con Tare, per portare l’attaccante classe 2002 a Torino. Colombo, rientrato dal prestito all’Empoli, può essere valutato da Allegri, ma l’intenzione prevalente è quella comunque di mandarlo altrove a giocare. Colombo può essere decisivo per la chiusura dell’affare Ricci-Milan nelle prossime ore.