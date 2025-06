Milan, torna di moda un nome per l’attacco: servono 70 milioni

Torna di moda, in casa rossonera, un nome per il reparto offensivo: ma l’ostacolo principale è la cifra richiesta dal proprietario del cartellino, 70 milioni.

Comincia piano piano a decollare il calciomercato del Milan: dopo che nei giorni scorsi si è parlato tanto di operazioni in uscita, con la cessione definitiva di Reijnders al City e le quasi cessioni di Thiaw e Morata al Como, quella di Camarda in prestito al Lecce e Theo Hernandez all’Al Hilal, in casa rossonera si comincia a parlare anche di entrate. In particolare, nelle scorse ore si è chiuso il colpo Samuele Ricci dal Torino: il centrocampista classe 2002 nei primi giorni della prossima settimana è atteso al centro sportivo del CONI per sostenere le opportune visite mediche, prima di apporre la firma sul contratto con i rossoneri. Questo il primo colpo messo a segno da Tare, dopo quello di Modric che arriverà però a parametro zero.

Milan, per l’attacco torna di moda Guirassy: ma servono 70 milioni

La dirigenza di Via Aldo Rossi, in particolare il nuovo direttore sportivo, sta operando per consegnare ad Allegri una squadra competitiva e dopo aver messo mano al centrocampo, ora è il momento di guardare al reparto offensivo, con l’obiettivo di trovare una punta da affiancare a Gimenez, sulla falsa riga di Giroud. Tra le fila rossonere torna di moda il nome di Serhou Guirassy, attaccante guineano in forza al Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Guirassy è un obiettivo concreto del Milan, con Allegri che apprezzerebbe non di poco il colpo nel reparto offensivo. Ma c’è un ostacolo importante, ovvero quello dei milioni chiesti dal club tedesco proprietario del cartellino: 70 milioni. Uno sforzo economico importante per i rossoneri, non così sicuri di investire quella cifra sul mercato. Inoltre, c’è la tempistica Mondiale per Club: il giocatore, infatti, si libererebbe una volta terminata la competizione e finite le vacanze.

I numeri di Guirassy nella passata stagione

Alla prima stagione con la maglia del Borussia Dortmund, Guirassy ha collezionato 35 reti e 9 assist in 48 partite giocate: numeri da capogiro per l’attaccante guineano, alla prima stagione con il club tedesco. Ma i suoi numeri rispecchiano anche quelli precedenti allo Stoccarda, dove nell’ultima stagione aveva collezionato 28 gol in altrettante presenze, ovvero 28. Numeri che rispecchiano la qualità fisica e tecnica, un attaccante che farebbe comodo al Milan, ma servono 70 milioni.