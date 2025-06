Milan, tutto su Osimhen: l’annuncio di Tare

Il Milan vira con decisione su Victor Osimhen: chiare le parole del direttore sportivo Igli Tare e non solo

In attesa di accogliere Luka Modric dopo il Mondiale per Club, il Milan studia il grande colpo in attacco con l’obiettivo concreto rappresentato da Victor Osimhen.

Potrebbe essere Victor Osimhen l’attaccante ideale da affiancare a Santiago Rodriguez in casa Milan. Un’operazione difficile viste le tante richieste per l’attaccante nigeriano che piace soprattutto alla Juventus e che percepisce uno stipendio di dieci milioni di euro a stagione. Sono molti, dunque, gli ostacoli per arrivare all’ingaggio dell’attaccante ex Lille di ritorno a Napoli dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray dove si è messo in mostra con un bottino personale di trentasette gol e otto assist in quarantuno partite in totale giocate con la maglia della compagine turca.

Il Milan però vuole provarci seriamente come sostiene anche Carlos Passerini, noto e apprezzato giornalista del Corriere della Sera che su Youtube ha definito Victor Osimhen come il “vero sogno” del mercato rossonero degli attaccanti. Questo perché Tare e Allegri “ritengono che non sia il caso di prendersi il rischio di scoprire ad ottobre che Santiago Gimenez non sia l’attaccante giusto per il Milan”. Oltre a Osimhen si ragiona su Vlahovic e Nunez oltre a Kean, tutti profili difficili da ingaggiare allo stato attuale.

Calciomercato Milan, l’annuncio di Tare su Osimhen

Proprio dell’attaccante da ingaggiare ha parlato il direttore sportivo Igli Tare in occasione di un incontro con la stampa avvenuto questa mattina presso la sede del club rossonero.

In particolar modo, il dirigente rossonero ha confidato di essersi confrontato con Zlatan Ibrahimovic in merito all’attaccante da ingaggiare e ha spiegato: “A questa squadra manca un centravanti che sta dentro l’area e che molto bravo a tenere la palla, che fa salire la squadra, soprattutto che stia dentro l’area”. Tare ha assicurato che vengono vagliati diversi profili e che non è una questione di prezzo ma di caratteristiche”. Potrebbe trattarsi di un chiaro riferimento proprio a Victor Osimhen, il quale risponderebbe perfettamente alle richieste tecniche del Milan.