Milan, ufficiale l’addio di Jovic: lo prende un top club di Serie A

Il Milan aggiunge il nome di Luka Jovic tra i diversi saluti che sono stati pubblicati quest’oggi sul sito ufficiale del club rossonero.

Con un annuncio ufficiale, dopo aver già salutato gli altri, il Milan ha ringraziato e annunciato la separazione senza rinnovo per Luka Jovic.

A differenza degli altri, Jovic era tra i calciatori di proprietà proprio del club rossonero, non come Abraham e Walker che ad esempio sono stato salutati, rispedendoli rispettivamente a Roma e City. Per quanto riguarda l’ex Real Madrid e Fiorentina, l’addio arriva con futuro da svincolato.

Calciomercato, ufficiale l’addio di Jovic: il comunicato del club

Dopo aver già salutato Abraham e Walker, il Milan annuncia ufficialmente anche l’addio di Luka Jovic.

L’attaccante serbo, dopo 47 partite vissute in rossonero e aver trovato 13 gol con due assist, oltre al trofeo vinto in Supercoppa italiana, lascia il Milan dopo due stagioni. Di seguito, il comunicato ufficiale del club: “Grazie Luka. Ti auguriamo il meglio per la prossima fase della tua carriera”.

Di fatto, proprio Jovic, diventa uno degli svincolati di lusso e un top club di Serie A potrebbe mettere le mani sul suo cartellino, rilanciandolo come alternativa importante per l’attacco. Due club o forse tre sono tra le ipotesi che legano il serbo, ancora, al calcio italiano.

Dove giocherà Luka Jovic? Tre ipotesi italiane

Oltre all’interesse forte del Real Betis, che riporterebbe in Liga Luka Jovic dopo il suo passato al Real Madrid, occhio alla possibilità a costo zero che si è aperta per tre dei top club d’Italia. Sempre in un ruolo da vice però, così come lo avrebbe vissuto al Milan anche in caso di permanenza che non è arrivata, per il rinnovo che non c’è stato e col contratto che ha avuto validità fino al 30 di questo mese, ecco che si presentano ben tre occasioni.

Il Napoli è a caccia di un vice-Lukaku e come successo con Okafor a gennaio scorso dal Milan, potrebbe scegliere di provare a prenderlo al posto di Simeone per un ruolo da alternativa. Poi c’è la Juve, così come l’Atalanta se la stessa società degli orobici dovesse separarsi da Scamacca, che cerca qualcosa di diverso da un ruolo di vice Retegui e niente più, una volta rientrato a disposizione dopo il suo infortunio della passata stagione. Luka Jovic, al di là delle scelte fatte dal Milan, va ricordato che è un classe ’97 ancora nel vivo della sua carriera. Ed ha voglia di rilanciarsi, come non è riuscito a fare totalmente in maglia rossonera.