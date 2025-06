Milan, vice Gimenez low cost: Allegri ha detto di sì

L’approvazione di Allegri per un attaccante che il Milan possa prendere come spalla di Gimenez anche senza costare un patrimonio, Tare si sta muovendo: ecco il nome

Quando si cerca di costruire il processo di risalita di una squadra di calcio, dopo una annata complicata, il primo passo è capire esattamente che cosa non abbia funzionato, per intervenire in maniera efficace su quel tipo di criticità e cercare di risolverla. E di cose che non hanno funzionato, nel Milan di quest’anno, nonostante il potenziale sembrasse esserci, ce ne sono state tante. Quella che salta maggiormente all’occhio, è stata la mancanza di un attaccante centrale che segnasse con continuità.

Morata, Abraham, Jovic, pur dandosi da fare moltissimo hanno messo insieme numeri non soddisfacenti. Tanto è vero che i goleador principali della rosa sono stati Reijnders e Pulisic, con il solito Leao ad accendersi ad intermittenza, anche se non doveva essere certo lui il top scorer. Gimenez ha patito l’adattamento al nuovo calcio e a sua volta non ha segnato moltissimo, anche se sembra che su di lui si possa investire. Ma di certo, non si può lasciarlo solo al centro dell’attacco, con un giocatore di livello che possa dargli il cambio. E starebbe prendendo piede l’ipotesi di rivolgersi verso un colpo ‘low cost’, con il benestare di Allegri.

Milan, missione per Mitrovic: i dettagli del colpo

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sta salendo la candidatura di Mitrovic, attaccante serbo che dopo una lunga militanza in Europa da un po’ si trova all’Al Hilal, ma pensa di tornare indietro.

I termini dell’affare, almeno per quanto concerne il cartellino, non sarebbero sfavorevoli. Si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro. L’ingaggio sarebbe comunque abbastanza elevato, si parlerebbe di almeno 5 milioni l’anno. Ma si tratta di un profilo esperto, che potrebbe essere ideale. Anche perché le difficoltà per gli altri attaccanti sul radar sono ancora maggiori.

Milan, caccia al grande bomber in salita: Retegui e gli altri costano troppo

Ci sta provando, il Milan, a sondare il terreno per un attaccante di spessore. Il guaio è che tutti i nomi principali costano davvero tantissimo.

Valutazioni elevate a partire da quella per Retegui, tra i 50 e i 60 milioni. Più o meno come per Darwin Nunez, su cui oltretutto c’è il Napoli. Per Gyokeres, neanche a parlarne. Anche Kean costa molto e viene depennato dalla lista. L’alternativa gradita ad Allegri potrebbe essere Vlahovic, da capire gli sviluppi per il serbo bianconero quali saranno.