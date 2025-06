Milan, Walker spiazza tutti: l’annuncio sul suo futuro

Come un fulmine a ciel sereno, queste parole di Walker non fanno ben sperare i sostenitori del club in Via Aldo Rossi.

Il futuro del Milan è incerto a livelli disastrosi, bisognerà rifondare sulle ceneri di quest’anno e ovviamente non sarà affatto facile. Ancora non è ben chiaro chi farà parte e chi no del nuovo progetto del Diavolo ma ciò che si sa è che molto dipenderà da Max Allegri.

Il tecnico toscano non vede l’ora di riportare al club di Via Aldo Rossi la sua impronta, lui però potrà fare poco dinanzi a dei volti scontenti e impiantati per voler andare via. Inaspettatamente, questa, potrebbe essere la situazione più affine ad un giocatore arrivato solo pochi mesi fa: Kyle Walker.

Walker già saluta il Milan? Le parole del terzino inglese sul futuro

A margine del Gran Premio di Formula 1 che questa settimana fa tappa in Catalogna, Kyle Walker è stato intervistato dai microfoni di SkySPortF1. Il giocatore rossonero ha avuto modo di affrontare svariati tempi, legati in parte al suo futuro.Nella breve intervista, gli è stato chiesto anche del suo futuro in rossonero e ha risposto: “Rimanere al Milan? Sì, sì, forse”.

Parole poco rassicuranti da parte del terzino inglese ex Manchester United e Tottenham. Senza coppe europee diventa difficile voler giocare nel Milan, soprattutto dopo che hai già vinto tutto con il club. Il Diavolo ha preso Massimiliano Allegri come allenatore, ora è tempo di far partite la rivoluzione.