Modric al Milan, arriva la firma: l’annuncio di Di Marzio è clamoroso

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato il clamoroso annuncio di Gianluca Di Marzio. Il sogno Luka Modric al Milan sta per diventare realtà.

Si è acceso dal nulla il calciomercato del Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha dato una clamorosa accelerata per quanto riguarda la trattativa Luka Modric. Il centrocampista croato è pronto ad unirsi al Diavolo. L’annuncio di Gianluca Di Marzio lascia davvero pochissimi dubbi.

Di Marzio sgancia la bomba: domani può arrivare la firma di Modric al Milan

Nella serata di ieri si era fatta spazio la clamorosa indiscrezione dell’interessamento del Milan per Luka Modric. Nelle ore successive i colloqui tra le parti si sarebbero fatti sempre più intensi fino ad arrivare all’annuncio di Di Marzio proprio in questi minuti. Il Milan è fiducioso di ottenere entro domani la firma di Modric.

#Milan, entro domani fiducioso di avere la firma di #Modric — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 3, 2025



Una vera e propria bomba di mercato quella sganciata dal noto esperto di mercato con l’affare che sembrerebbe ormai in dirittura d’arrivo. Un colpo sensazionale da parte del Milan che si appresta ad abbracciare quello che è stato il miglior centrocampista dell’ultimo decennio.

È chiaro che non si tratti più del fenomeno che ha dominato il palcoscenico europeo, ma di certo il talento nei piedi non è svanito. In rossonero Modric può vivere l’ultima grande esperienza della sua leggendaria carriera. I tifosi del Milan non vedono l’ora di vederlo calcare il prato di San Siro. La storia è pronta a essere scritta: una delle leggende di questo sport in uno dei club più leggendari. Pensare ad un matrimonio fallimentare è francamente molto difficile.