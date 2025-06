Modric al Milan, intoppo sulle visite mediche: sale la preoccupazione tra i tifosi

Cambia tutto per quanto riguarda le visite mediche di Luka Modric. Il clamoroso colpo di scena ha fatto salire la preoccupazione tra i tifosi del Milan.

Tra una cessione e l’altra, a tenere alto l’entusiasmo dei tifosi del Milan ci pensa Luka Modric. Il centrocampista croato è pronto a trasferirsi in rossonero per un colpo che non può di certo lasciare indifferenti.

Il Pallone d’Oro del 2018 non sarà più il centrocampista più forte al mondo come qualche anno fa, ma il suo resta comunque un trasferimento che può decisamente spostare gli equilibri in Serie A.

Tutto il popolo rossonero non vede l’ora di vedere Modric con addosso la casacca del Diavolo, ma ci sarà da attendere. C’è infatti un cambio di programma riguardo le visite mediche.

Modric-Milan, spostate le visite mediche: bisognerà attendere la fine del Mondiale per Club

Fino a qualche ore fa le indiscrezioni parlavano di un Modric che avrebbe dovuto svolgere le visite mediche dopo la sosta per le Nazionali. Come riportato però da Sky Sport, il croato si sottoporrà alle visite mediche solo dopo il Mondiale per Club.

Seppur la sua avventura al Real Madrid sia ormai agli sgoccioli, il classe ’85 ha comunque deciso di prendere parte al Mondiale così da salutare per un’ultima volta i Blancos.

Possibile che Modric possa svolgere le visite direttamente in Croazia, prima di approdare definitivamente a Milano. Piccolo slittamento dunque, ma l’affare non è assolutamente a rischio. Luka Modric sarà presto un nuovo giocatore del Milan e tutto il popolo rossonero non che può esserne eccitato.

Il Milan è convinto che il croato possa fare ancora la differenza in Serie A e vedendo il suo palmares anche i tifosi non possono che essere d’accordo.