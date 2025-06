Modric lo chiama al Milan: si chiude dopo il Mondiale

Con Luka Modric, il Milan può chiudere un altro acquisto di spessore, sempre dal Real Madrid: il colpo si può fare dopo il Mondiale per Club

Servivano risposte immediate e di un certo peso, al Milan, dopo l’annata appena trascorsa e in questo senso il club rossonero sembra aver recepito la lezione, dopo gli errori, gravi, commessi che hanno portato a un fallimento senza se e senza ma. La società ha reagito ripartendo di slancio, mettendo subito a segno le operazioni chiave. Tare come direttore sportivo e Allegri come allenatore sono già segnali di un tentativo di tornare subito competitivi e di costruire con idee più chiare.

Potrebbe, poi, arrivare a stretto giro di posta un primo innesto di quelli da capogiro. Luka Modric a parametro zero sarebbe un colpo super per tutto il campionato italiano, una mossa da parte dei rossoneri a sancire la volontà di proporsi di nuovo ad altissimi livelli e lanciando un avvertimento a tutta la compagnia. Con queste premesse, il mercato del Diavolo può essere a dir poco scoppiettante. Specialmente perché lo stesso Modric potrebbe fare da volano ad altri affari di un certo calibro. Magari portando con sé qualche ex compagno dal Real Madrid.

Milan, Modric ‘suggerisce’ Dani Ceballos: per un centrocampo a tutto Real Madrid

In linea mediana, un nome che il croato potrebbe suggerire alla società, spendendosi in prima persona per convincerlo, potrebbe essere Dani Ceballos.

In questi anni, il giocatore ha trovato poco spazio e poca continuità al Real, vista la concorrenza. Ma le sue doti sono fuori discussione. E per questo si tratta di un profilo molto stimato da Modric. Il Milan può provarci, anche se non subito. Xabi Alonso lo porterà con sé al Mondiale per Club, ma successivamente potrebbe aprire alla sua partenza, se non avesse le risposte desiderate.

Milan, Allegri ha in mente una squadra subito al top: grandi aspettative

Pochi innesti ma mirati e di qualità conclamata. Questo sembra essere il piano del Milan targato Allegri, una strada da provare a percorrere per tornare nei quartieri altissimi della classifica.

Il livornese ha studiato il Milan da lontano e sembra sapere che cosa manca per sfruttare al massimo il potenziale della squadra, che pure c’è. Di fronte alla prospettiva di perdere qualche big, Allegri non fa una piega e vorrà dalla società uno sforzo per giocatori esperti e altrettanto forti. Questa è la ricetta, per un Diavolo di nuovo all’altezza della sua fama.