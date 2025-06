Musah-Napoli, l’aggiornamento spiazza tutti: “Affare a serio rischio”

Aggiornamento a sorpresa su Yunus Musah. Sembrava cosa fatta il trasferimento dello statunitense al Napoli di Antonio Conte, ma l’indiscrezione ha spiazzato tutti.

L’approdo di Massimiliano Allegri ha fatto tornare indietro il Milan di 15 anni. Dopo la Champions League vinta ad Atene nel 2007, il Diavolo era reduce da anni di magra. Una circostanza che, per certi versi, si avvicina ai tempi moderni. Oggi come allora l’obiettivo di Max è tornare ad alzare trofei. Nel 2010, però, il Diavolo era almeno tra le prime quattro d’Italia. Un piazzamento che non si è ripetuto nel 2024/2025 e a cui il tecnico livornese dovrà assolutamente ambire. L’allenatore è pronto a far rinascere dalle ceneri il Milan. Il futuro è ora e tutto dipenderò dalle prossime settimane in cui, assieme a Igli Tare, si penserà al calciomercato.

Allegri indica la via: un mercato da big per tornare in Champions

A pochi giorni dalla firma sul contratto, Allegri ha scoperto ufficialmente di dover fare a meno del calciatore di maggior fantasia della squadra, Tijjani Reijnders. L’olandese ha trovato nel Manchester City la sua nuova casa, con 75 milioni finiti nelle casse del Milan. Reparto di centrocampo che, a quanto detto dai maggiori esperti di mercato, doveva rimanere orfano di un altro interprete, Yunus Musah. Ma la partenza destinazione Napoli non sembra più così scontata, come affermato da Carlo Pellegatti.

Il giornalista di fede rossonera ha infatti lanciato la seguente indiscrezione sul proprio canale YouTube:

“Sembrava tutto fatto per Musah, mancavano davvero solo pochi istanti. E invece, ancora una volta, tutto si è bloccato. Quando condivido certe informazioni, lo faccio ascoltando diverse fonti… ma mai direttamente dal Milan. Il club non si espone, non comunica. Le ultime indiscrezioni parlano di una richiesta rossonera da 27 milioni, perché sarebbe la stessa cifra proposta dal West Ham. Altri sostengono che il Milan ne voglia 30.”

Musah-Napoli, Pellegatti annuncia la frenata improvvisa: il West Ham prova il sorpasso

Pellegatti ha poi aggiunto :

“Non è escluso che De Laurentiis e Manna possano decidere di tirarsi fuori, sostenendo di aver già fatto un’offerta equa. ‘Sembrava tutto definito a 25 milioni e ora volete rilanciare? Allora cambiamo obiettivo.’ In effetti, stando ad alcune fonti, sarebbero stati proprio i vertici milanisti a irrigidire i termini, rendendo più complicato il buon esito della trattativa”.

L’aumento della richiesta del Milan potrebbe quindi aver fatto irritare i vertici partenopei, che potrebbero tagliarsi fuori lasciando quindi campo libero ad altri acquirenti, su tutti il West Ham.