Musah-Napoli, trattativa in stand-by: i partenopei non ci stanno

Sono ore decisive in casa Milan riguardo il futuro di Musah: lo statunitense sembrava essere destinato al Napoli, ma la trattativa è in stand-by.

Il calciomercato sta prendendo giorno dopo giorno sempre più piede, con la finestra estiva che a tutti gli effetti deve ancora partire ufficialmente: tralasciando i 10 giorni di inizio giugno che hanno avuto a disposizione i club che parteciperanno al Mondiale per Club, la sessione prenderà il via il 1° luglio, il giorno dopo che scadono i contratti dei calciatori con i rispettivi club. Il Milan ha già ufficializzato una cessione, quella di Reijnders al Manchester City, che tra pochi giorni comincerà l’avventura del Mondiale. Un’altra operazione in uscita può essere quella di Musah.

Milan, Musah verso Napoli? La trattativa è ferma

Negli ultimi giorni, si è parlato molto di un interesse del Napoli nei confronti di Musah, centrocampista statunitense classe 2002, in particolare dell’interesse di Conte, che ha individuato il calciatore e lo ha chiesto alla dirigenza partenopea. I colloqui si sono avviati, fino quasi alla conclusione, ma nella giornata odierna c’è stata una brusca frenata.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, la trattativa tra Milan e Napoli è in stand-by e se ne parlerà la prossima settimana: il Napoli ha messo sul piatto del club rossonero una cifra pari a 22 milioni di euro più bonus, ma il Milan vuole arrivare almeno a 25, se non di più. L’affare non è saltato del tutto, ma il Napoli ed in particolare il direttore sportivo Manna ha fatto intendere che da parte loro si chiude solo alle condizioni fino a qui proposte.