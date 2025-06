News Milan, Allegri ha deciso: fissata la data

C’è una data da cerchiare con la matita rossa per tutti i tifosi del Milan. Il club rossonero e Max Allegri hanno deciso che accadrà quel giorno.

Si tratterà di un’estate intensa per il Milan che è chiamato a tanti cambiamenti per cercare di non ripetere quella che è stata senza dubbio una delle stagioni più fallimentari del ventunesimo secolo. L’arrivo di Max Allegri ha scaldato una piazza che si stava distaccando sempre di più dalla squadra.

Adesso il popolo rossonero non vede l’ora di assistere al Milan 2.0 di Allegri con la speranza di poter tornare fin da subito a lottare per palcoscenici importanti. Per il ritorno in campo ci sarà da attendere, ma intanto si può già cerchiare una data sul calendario.

Milan, c’è la data del ritiro estivo: si parte il 7 luglio

La Gazzetta dello Sport ha svelato la data di inizio del ritiro estivo del Milan. I rossoneri si ritroveranno il 7 luglio per dare ufficialmente inizio alla stagione 2025/26. Nei giorni precedenti, di preciso il 4 e 5 luglio, saranno organizzati i consueti test per i giocatori. Poi sarà finalmente il momento di riaccendere i motori.

Il 7 luglio ci sarà inoltre, come ormai da tradizione, l’allenamento aperto ai tifosi. Un primo modo per vedere dal vivo il nuovo Milan prima di tornare a sostenere la squadra a San Siro.