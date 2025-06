Nuovo bomber per il Milan: soffiato all’Inter

Ennesimo derby di calciomercato tra Milan e Inter, i rossoneri in vantaggio per l’attaccante del futuro: le ultime

Come sempre, il calciomercato vive di rumours continui e colpi di scena, meglio se legati a quei giocatori in grado di accendere la passione e la fantasia di tifosi e addetti ai lavori. Coloro che attirano maggiormente l’attenzione, ovviamente, sono gli attaccanti, i nomi che più di altri possono cambiare i destini di una squadra, se in grado di trovare nei loro piedi i gol decisivi.

La ricerca di attaccanti di spessore accomuna tutti, sul mercato. Ci pensa ovviamente il Milan, che è alle prese con una stagione delicata, in cui dovrà ripartire dopo tutti gli errori commessi quest’anno. Sono tanti i nomi accostati ai rossoneri, per i quali la presenza del solo Santiago Gimenez non basterà. Il messicano è stato acquistato con un corposo investimento, merita fiducia pur avendo segnato a intermittenza nei primi mesi con la maglia del Diavolo, ma bisognerà affiancargli almeno un altro bomber in grado di segnare con continuità quando chiamato in causa. La carenza di reti in prima linea è stato uno dei principali problemi del Diavolo.

Si seguono dunque con grande interesse nomi di alto livello, per capire su chi deciderà di investire il Milan. Che potrebbe andare all’assalto di un attaccante da soffiare all’Inter: il derby a distanza è un altro dei motivi di interesse irrinunciabili sul mercato.

Milan, Tresoldi ‘chiama’ i rossoneri: niente da fare per l’Inter

Sta riscuotendo successo tra gli osservatori Nicolò Tresoldi, classe 2004, naturalizzato tedesco e protagonista in questi giorni all’Europeo Under 21 con la sua nazionale.

Fisico importante e tecnica di buon livello, il giocatore si è affermato con l’Hannover, mostrando le stimmate del predestinato. Dal 1 luglio sarà un giocatore del Bruges, ma nel prossimo futuro si potrebbe anche vederlo in Italia. In una recente intervista, ha spiegato di amare molto il Milan, di cui è tifosissimo da sempre. Il padre, Emanuele Tresoldi, ex calciatore, preferirebbe che il figlio andasse all’Inter, ma sembra che la scelta del giovane sia stata già fatta.

Milan, sfida aperta di Allegri all’Inter a tutto campo: i due centrocampisti nel mirino

Altre sfide potrebbero avvenire più nell’immediato tra Milan e Inter. Per entrambe, la necessità di acquisti importanti per competere per lo scudetto. Il Napoli, là davanti, corre anche lontano dal campo e bisogna rispondere quanto prima.

Tra i preferiti di Massimiliano Allegri, rimangono Samuele Ricci e Nicolò Rovella. Uno dei due sarebbe l’ideale per il centrocampo rossonero, a loro pensano anche i nerazzurri, anche se per il momento va detto che si tratta di affari in salita. Il Torino e la Lazio, rispettivamente, chiedono cifre molto alte per loro. Ma le evoluzioni della sessione di trasferimenti potrebbero finire anche con l’abbassare il loro costo.