Regalo ad Allegri dalla Juventus: il Milan dice sì con lo scambio

Possibile un super scambio con la Juventus, la proposta bianconera fa felice Allegri e il Milan

Due rivali storiche, da sempre, Milan e Juventus, che però nel corso del tempo hanno coltivato reciproco rispetto tra società e in più di qualche occasione hanno trovato il modo di andare d’accordo, anche sul mercato. Rapporti testimoniati del resto dal recente affare Kalulu, con la Juventus che ha riscattato il difensore francese, arrivato in prestito dai rossoneri lo scorso anno. E con ulteriori rapporti che potrebbero svilupparsi di qui a breve.

Il gioco delle sinergie, lo sappiamo, è quello che può permettere di trovare interessi comuni, pur nella diversità di situazioni, trovando un punto di incontro, che nel mercato può anche fare la differenza e accontentare tutti. Ecco perché sull’asse tra Milano e Torino qualcosa di interessante può succedere davvero. Con il benestare di Massimiliano Allegri, che dopo il ritorno a Torino si è concesso anche quello a Milanello e dunque conosce molto bene entrambi gli ambienti e diversi dei giocatori che possono diventare all’improvviso protagonisti. In particolare, dai bianconeri arriverebbe una proposta di scambio da valutare con grande attenzione.

La Juventus propone Nico Gonzalez al Milan: l’annuncio in diretta è chiaro

Infatti, i torinesi sarebbero disposti a mettere sul piatto Nico Gonzalez. L’argentino non ha soddisfatto le attese, in una stagione con pochi guizzi, molti bassi e qualche assenza di troppo per infortunio ed è ritenuto a quanto pare da Comolli e dai suoi collaboratori sacrificabile.

Ad annunciare la cosa è Luca Momblano, giornalista da sempre vicino all’ambiente Juventus, che a ‘Juventibus’ ha spiegato: “So che la Juventus ha offerto Nico Gonzalez al Milan. E’ una proposta che è stata fatta, anche se non mi è ancora chiara del tutto la dinamica dell’affare”. Possibile che l’argentino possa rientrare nell’affare Theo Hernandez, in quello che diventerebbe praticamente uno scambio alla pari, viste le valutazioni molto simili dei due giocatori.

Milan e Juventus, dialoghi aperti per Theo Hernandez: occhio anche a Cambiaso

Ma i dialoghi tra le due società proseguono e possono riguardare anche altri giocatori. Nell’affare Theo Hernandez potrebbe finire anche Andrea Cambiaso.

E’ sempre Momblano, a ‘Juventibus’, a dire, infatti: “Il Milan deve risolvere il problema Theo, ci sono probabilmente delle mosse strategiche. Cambiaso piace molto ad Allegri, con uno scambio tra i due i rossoneri risolverebbero due problemi in uno”. Situazione ancora diversa, invece, per un ulteriore giocatore sul piatto: “Per Vlahovic il Milan per ora ha preso contatti con lui, ma non con la Juventus“, ha sintetizzato Momblano.