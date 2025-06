Reijnders al Manchester City, spuntano le cifre: tifosi del Milan su tutte le furie

Tijjani Reijnders sarà un nuovo calciatore del Manchester City ma a far arrabbiare i tifosi è la rivelazione sulle cifre per l’olandese.

Tijjani Reijnders sarà la prima cessione del nuovo Milan targato, per la seconda volta, Massimiliano Allegri. Un addio pesante visto il contributo che l’olandese ha fornito in quest’anno difficile ma che aveva come attenuante delle cifre impensabili. Oggi, invece, i tifosi del club in Via Aldo Rossi iniziano a storcere il naso dopo aver realizzato le reali cifre dell’affare Reijnders tra Milan e Manchester City.

Milan, che beffa per i tifosi: solo 55 milioni garantiti per Reijnders

Tijjani Reijnders si accinge a diventare un nuovo calciatore del Manchester City di Pep Guardiola con l’arduo compito di dover sostituire Kevin De Bruyne, diretto a Napoli. Si parlava all’inizio di 75 milioni di euro ma è venuta fuori da poco la reale cifra che, nel complessivo, arriva a 70 milioni ma con svariati bonus.

Sui propri canali social Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza svelando quelle che dovrebbero essere le cifre dell’operazione tra il Milan e il Manchester City. Tijjani Reijnders lascerà la Serie A per 55 milioni di euro di base fissa più 15 di bonus legati molto probabilmente a risultati personali o di squadra per un totale di 70 milioni di euro.

La notizia è stata anche confermata da Matteo Moretto sul profilo YouTube italiano del noto giornalista e esperto di calciomercato Fabrizio Romano, dove in merito a questo trasferimento ha detto: “La parte fissa, vi preannuncio già poi lo spiegheremo meglio nel dettaglio, ma la parte fissa non arriva ai 60 milioni. Questa è l’informazione che vi posso dare poi dopo ci sono tanti bonus all’interno dell’operazione”. Una vera e propria beffa per i tifosi, specialmente vedendo i prezzi tipici della Premier.

Pronto Modric per sostituire Reijnders, Allegri si fa rispettare

Massimiliano Allegri di certo non è tornato a Milanello per “pettinare le bambole”. La cessione del migliore giocatore del Milan ha comportato che lui facesse richieste di un certo tipo per sostituirlo. Infatti, il Diavolo è pronto ad ingaggiare Luka Modric a parametro 0.

Luka Modric è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri hanno oramai un accordo di massima con l’ex numero dieci del Real Madrid e sono pronti a sostituire al meglio il partente Reijnders.