Reijnders dice addio al Milan, tutto confermato: le cifre e l’annuncio di Romano

La peggior notizia per i tifosi del Milan è ora arrivata. Tijani Reijnders lascia il club rossonero definitivamente: ecco tutti i dettagli

Dopo settimane di rumors arriva la conferma che nessun tifoso avrebbe mai immaginato. Il Milan perde una delle stelle del club, la società ha deciso di cedere il centrocampista olandese Tijani Reijnders, probabilmente una delle poche note liete del Milan in una stagione quasi totalmente da dimenticare e il giocatore intraprende una nuova avventura.

Reijnders lascia il Milan: le cifre della cessione

Il giornalista Fabrizio Romano con il suo consueto ‘Here We Go’ ha annunciato l’accordo tra Milan e Manchester City per la cessione di Reijnders, centrocampista olandese reduce da una buona stagione in maglia rossonera. Il calciatore ha visto un vero e proprio exploit nell’ultima stagione dove ha totalizzato 54 presenze e 15 reti oltre a diverse prestazioni da incorniciare. I tifosi ricordano le gare nei derby e la bella vittoria nel girone di Champions League contro il Real Madrid.

Il club cede Reijnders dopo due anni in rossonero per un pacchetto complessivo da 70 milioni di euro, cifra compresa di bonus. Una cessione importante per il Milan che ora cerca un sostituto, il club è vicino all’esperto Luka Modric ma serve anche qualcosa in più per la mediana.