Resta al Milan: i rossoneri blindano il top player!

La società non vuole cedere altri pezzi pregiati della rosa, dopo aver salutato Reijnders. A meno che non dovessero arrivare proposte davvero indecenti.

Il Milan programma la stagione della ripartenza dopo un’annata ricca di delusioni. Ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City, ora è tempo di operare in entrata. A parte le situazioni particolari di Theo e Maignan, non dovrebbe esserci infatti nessun’altra cessione eccellente, anche se ci sono stati diversi rumors su un interessamento del Bayern Monaco per Rafael Leao.

Leao resta: per il Milan è incedibile!

Il Milan però non ha alcuna intenzione di perdere anche il portoghese, vera stella di questa squadra e calciatore sul quale sia la società che l’allenatore vogliono assolutamente puntare per ripartire. Allegri di campioni ne ha gestiti tanti ed è convinto che con lui, Rafa, potrà davvero fare il salto di qualità che tutti ci aspettiamo.

Solo un’offerta fuori mercato, da 100 milioni o più, potrebbe far vacillare la società. Per il resto Leao è incedibile e lo stesso giocatore ha ribadito di essere felice al Milan. In un’intervista rilasciata ai microfoni di L’Officiel, il portoghese ha infatti sottolineato il suo amore per i colori rossoneri, iniziato ancor prima di vestire questa maglia. In più l’idea di diventare un modello, un esempio per i più giovani, è un qualcosa che lo inorgoglisce e lo stimola molto, ammette il numero dieci.