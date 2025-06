Rivoluzione Milan, resta solamente un esterno: quanti nomi sulla lista di Tare

Rossoneri concentrati sul mercato per regalare una grande squadra a Max. Tra i vari reparti che subiranno modifiche, in particolare ci sarà un grosso via vai sugli esterni.

Il Milan è concentrato sul mercato per regalare a Max Allegri una rosa più che competitiva. C’è bisogno di rialzarsi dopo la stagione appena conclusa che ha visto i rossoneri accumulare delusioni su delusioni e dire addio alla Champions addirittura con largo anticipo. Partito anche Tijjani Reijnders, vero top player di questa squadra, ora non resta che investire per portare a Milanello i rinforzi giusti.

Milan, si pensa a Udogie per l’out mancino: Theo dovrebbe partire

La situazione di Theo Hernandez in casa Milan sta diventando una brutta gatta da pelare per la società. Sembrava tutto fatto con l’Al-Hilal per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, un’ottima entrata considerando che il giocatore va in scadenza. Invece Theo si è impuntato, legittimamente, e ha rifiutato la destinazione. Per lui, al momento, c’è solo l’Europa.

Le offerte però sembrano scarseggiare, nessuna squadra è disposta a spendere quelle cifre per un giocatore che si libererà tra pochi mesi e, lo stesso Atletico Madrid che comunque una buona offerta l’aveva avanzata, si è ormai defilato. Quello che è certo è che si farà tutto per provare a venderlo. Una separazione è nell’interesse di entrambe le parti, sia perché la società non vuole perderlo a zero, sia perché il giocatore non vuole trascorrere un anno da separato in casa.

Ecco che quindi la società si guarda comunque intorno per i possibili sostituti. Il primo nome al momento è quello di Destiny Udogie, ma la valutazione del Tottenham è alta, si parla di 35-40 milioni. Gli altri nomi sono quelli di Zinchenko e De Cuyper del Brugge, seguito con particolare attenzione durante tutta la stagione.

Come cambia l’out destro: Calabria ai saluti definitivi, Florenzi ci pensa

L’out mancino non è però l’unico che cambierà. A destra ci sarà l’addio certo di Davide Calabria, stavolta definitivo. Il difensore che si era accasato al Bologna in prestito lo scorso gennaio, andrà in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno.

Destini simili anche per Walker ed Emerson Royal, ancora sotto contratto ma alla ricerca di una nuova sistemazione. Il primo non sembra convinto di voler rimanere e il secondo, invece, non ha mai convinto l’ambiente. Discorso diverso invece per Alessandro Florenzi a cui è stato proposto il rinnovo del contratto. Tocca all’ex Roma adesso decidere se accettare o se invece terminare la sua carriera da calciatore, pensiero che sembra balenargli da un po’ nella testa.