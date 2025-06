San Siro, cambia tutto per i tifosi: succederà dalla prossima stagione

In arrivo grosse novità per San Siro e i tifosi: svolta importante per il pubblico di Milano a partire dalla prossima stagione

A decorrere dalla stagione sportiva 2025/26, AC Milan e FC Internazionale Milano, in collaborazione con il Comune di Milano e le associazioni di settore, introdurranno un nuovo sistema di accesso allo stadio San Siro dedicato ai tifosi con disabilità. Tale iniziativa sostituisce il precedente modello basato su richieste di accesso gratuito, adottando una formula che consente l’acquisto agevolato di biglietti e abbonamenti riservati a settori dedicati, al fine di assicurare una maggiore equità, continuità e inclusività nella partecipazione alle competizioni sportive.

San Siro sempre più inclusivo: le innovazioni in programma

Le tariffe previste per l’accesso variano da un minimo di 10 euro per le singole gare di Coppa Italia, fino a un massimo di 350 euro per l’abbonamento stagionale, comprensive dell’ingresso per la persona con disabilità e per il relativo accompagnatore.

I proventi derivanti da tali vendite saranno interamente destinati a sostenere progetti di sport inclusivo, con particolare riferimento al programma “Generazione Sport”, promosso dal Comune di Milano, volto a favorire e promuovere l’attività sportiva tra i giovani con disabilità. Ad annunciare le particolari novità è stato lo stesso Milan, attraverso una nota ufficiale.