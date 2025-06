Serie A, un altro storico ex Milan in panchina: la firma fino al 2027

Nel grande valzer di allenatori ci è finito anche un altro ex Milan, dopo la nomina vari tra gli ex calciatori rossoneri.

La scelta in Serie B ha portato a Ignazio Abate, così come la soluzione su altri allenatori che hanno riguardato gli ex rossoneri in panchina come la nomina di Rino Gattuso in Nazionale da Commissario Tecnico.

Un altro tra gli ex rossoneri è l’ex centravanti storico del Milan che, in una firma che trova quest’oggi fino al 30 giugno 2027, ha trovato panchina. Si tratta di una scelta che sarà presto ufficializzata dal club che, con le alte ambizioni, ha voglia di aprire un progetto di almeno due anni con l’allenatore in questione.

Serie A, cambia un’altra panchina: arriva l’ex Milan

La scelta è stata quella di mettere nero su bianco un accordo biennale e non di un singolo anno, per rappresentare quella che è la fiducia che si pone sul progetto appena cominciato con Alberto Gilardino.

Si tratta di un allenatore che aveva risollevato il Genoa in Serie B, prima dell’approdo in Serie A e in una scelta che ha visto poi l’esonero da parte dei Grifoni in un momento non felice da parte del club italiano nella stagione appena conclusa, che ha affidato il suo presente e domani a Patrick Vieira.

Dopo l’avventura vissuta in rossoblu ne comincia un’altra per Alberto Gilardino che diventa di fatto il nuovo allenatore del Pisa. Dopo l’addio di Pippo Inzaghi, che ha scelto di restare in Serie B per sposare il progetto del City Group con il Palermo, un altro ex Milan ha scelto la destinazione in nerazzurro.

Scelta fatta in panchina: quando arriverà l’ufficialità sull’ex Milan

L’ex Milan, Alberto Gilardino, sarà di fronte alla sua seconda avventura in Serie A di sempre. Perché, fino a questo momento, è soltanto con i Grifoni che ha vissuto un’esperienza ai massimi livelli da allenatore, quello che comunque risulta uno dei tecnici con un calcio propositivo, tra i più interessanti, per quanto riguarda i “reduci” dal Mondiale 2006.

Un altro ex Milan che si sistema da allenatore, con i rossoneri che vedono un altro tecnico a caccia della scalata verso i grandi traguardi in Serie A. L’esordio in campionato al Pisa sarà contro l’Atalanta e, nelle ambizioni dell’allenatore, ci sarebbe quella di tenersi stretta la panchina e non bissare l’esonero della passata stagione. Chiaro è che da neo-promossa, la formazione toscana, sarà tra le squadre coinvolte nella lotta salvezza. L’ufficialità arriverà, in ogni caso, tra stasera e domani. Altrimenti sarà cosa annunciata per lunedì.