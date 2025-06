Svolta Milan per Javi Guerra: il colpo che sblocca tutto

Javi Guerra sempre più vicino al Milan, l’operazione sta per sbloccarsi definitivamente: ecco come

Numerosissimi, in questi giorni, come sappiamo, i movimenti reali, potenziali o presunti da parte del Milan, e non potrebbe essere altrimenti. Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, c’è bisogno di realizzare i presupposti per i primi acquisti ufficiali. I rossoneri hanno tanti obiettivi da perseguire, per puntare in alto c’è bisogno di rinforzi e di averli quanto prima, per permettere subito ad Allegri di lavorare con una squadra simile a quella che ha in testa.

Con il livornese al timone, le ambizioni sono dichiarate. Come minimo il ritorno in zona Champions League e, laddove possibile, cercare di inserirsi anche nella lotta al titolo. Ovviamente, per farlo, la squadra dovrà essere competitiva e avere giocoforza un maggiore equilibrio rispetto alla rosa dello scorso anno, sì ricca di talento ma con tante criticità che hanno impedito di trovare compattezza.

Per questo, un profilo come Javi Guerra servirebbe come il pane. Centrocampista giovane, di grande qualità tra i piedi, ma in grado anche di fare da frangiflutti dinnanzi alla difesa, sfruttando una fisicità non comune. Del resto, un profilo del genere è particolarmente ambito e infatti sullo spagnolo molte squadre hanno manifestato il proprio interesse. Il Milan però sembra in vantaggio e ora può sbloccare l’affare.

Milan, via libera per Javi Guerra: il Valencia ha trovato il suo erede

Non è ancora stata trovata una quadra definitiva per Guerra con il Valencia, ma la situazione può accelerare nelle prossime ore. Anche perché gli spagnoli avrebbero trovato il suo sostituto.

Secondo ‘Fichajes.net’, infatti, il Valencia è pronto all’offensiva per Arambarri del Getafe. Uruguaiano, dotato di fisico e qualità, con diversi gol nei piedi come testimoniato lo scorso anno, può essere il sostituto perfetto di Javi Guerra. A questo punto, al Milan basterà solo limare i dettagli per venire incontro alle richieste del Valencia e ottenere il via libera definitivo.

Milan, grandi manovre a centrocampo: non tramonta nemmeno la pista Xhaka, i dettagli

Ma ci sono anche altri nomi in ballo in mezzo al campo, dove il Milan risulterà quasi totalmente rivoluzionato rispetto alla stagione appena trascorsa. Tare lavora alacremente per più acquisti.

Blindato Modric, piacerebbe anche Xhaka. Esperienza internazionale e doti tecniche e carismatiche dello svizzero sono sotto gli occhi di tutti, la trattativa con il Bayer Leverkusen prosegue, anche se per adesso i tedeschi continuano a chiedere un po’ troppo per un ultratrentenne. I rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 10 milioni di euro, il braccio di ferro continua.