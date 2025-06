Theo addio, c’è la rivelazione: “L’ha voluto lui”

Theo Hernandez è ormai sempre più vicino a vestire la maglia dell’Al Hilal: la rivelazione sulla sua decisione.

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e attuale voce tecnica molto apprezzata in tv, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, affrontando alcuni dei temi caldi del momento nel panorama calcistico italiano.

Uno dei primi argomenti trattati è stato quello relativo a Theo Hernandez, ormai sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

“È una cessione voluta dal giocatore,” ha sottolineato Di Gennaro. “Per me l’Arabia non è nemmeno un campionato vero e proprio. Theo è stato un calciatore determinante per il Milan, soprattutto nei primi anni. Devastante, anche perché in quel ruolo ci sono pochi profili simili a livello europeo. Però nell’ultimo anno e mezzo non ha reso allo stesso livello e ha avuto anche atteggiamenti poco professionali. Alla fine, il Milan ne ha pagato le conseguenze.”