Theo-Al Hilan, annuncio in diretta: la novità spiazza

Milan, il futuro di Theo Hernández resta in bilico: l’Al-Hilal insiste, ma lui preferisce l’Europa.

Il nome di Theo Hernández continua a tenere banco nel mercato rossonero. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari ai microfoni di Sportitalia, il futuro del terzino francese è tutt’altro che definito, e diverse strade restano aperte.

L’Al-Hilal, tra i club sauditi più attivi, non avrebbe affatto mollato la presa su Theo.

Cessione Theo, la novità che spiazza

Fonti vicine al mondo arabo, spiega Longari, confermano che il club saudita ha inserito il francese in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi, neo allenatore della squadra. “Posso dirvi al 100%, ha dichiarato il giornalista, che è una richiesta esplicita di Inzaghi. Quando ha firmato, gli è stato promesso che avrebbero fatto di tutto per prenderlo”.

Il Milan, dal canto suo, avrebbe già aperto alla cessione: la priorità, ora, è convincere il giocatore ad accettare la destinazione saudita, che rappresenterebbe l’opzione economicamente più vantaggiosa per il club. Ma Theo, per ora, guarda altrove. Tra le alternative gradite, ci sarebbe l’Atlético Madrid, club in cui è cresciuto e che accoglierebbe volentieri il suo ritorno.

Longari non ha dubbi: ci saranno nuovi tentativi da parte dell’Al-Hilal, e forse anche più di uno. Il giocatore, però, al momento non ha ancora dato il via libera. Il suo entourage punta a ottenere l’ingaggio più alto possibile, consapevole della concorrenza e dell’interesse internazionale.

Il futuro di Theo è ancora tutto da scrivere. Ma una cosa è certa: i riflettori su di lui non si spegneranno presto.