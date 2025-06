Theo-Atletico: i due retroscena della trattativa sfumata

Ecco le reali motivazioni che hanno fatto si che non si celebrasse il matrimonio tra l’Atletico Madrid e Theo Hernandez.

Theo Hernandez, per il momento, dovrà rimanere al Milan. Pareva quasi imminente il suo ritorno in Spagna ma non se n’è fatto più nulla. Il club in Via Aldo Rossi rischiava di doversi privare di Theo Hernandez per una cifra quasi irrisoria per uno come lui, nonostante fosse e sia ancora in scadenza (contratto in scadenza il 30 giugno 2026).

Più motivazioni hanno fatto saltare la trattativa per Theo all’Atletico Madrid, ecco quali

Secondo la Gazzetta dello Sport, il motivo principale è la richiesta del Milan considerata eccessivamente alta per un calciatore in scadenza contrattuale. La seconda motivazione deriva dal passato del giocatore francese, cresciuto nell’Atletico, per poi trasferirsi al Real Madrid dopo otto anni da fedele Colchonero. I sostenitori biancorossi non erano felici di un suo possibile ritorno nella capitale spagnola.

Theo quindi non ritornerà in Spagna ma con certezza, possiamo dire, che rimarrà in Europa. L’Italia e il Milan sono ad oggi le mete più probabili per il francese. Con l’opzione tedesca che continua a fargli da pulce nell’orecchio.

Possibilità di permanenza per Theo Hernandez

Adesso pare esserci la possibilità che Theo Hernandez rimanga al Milan. Il francese ha rifiutato, in maniera lodevole come Osimhen e Bruno Fernandes, l’Arabia. Oramai è chiaro a tutti che l’ex terzini del Real Madrid voglia giustamente continuare a giocare ad alti livelli. Starà a Massimiliano Allegri capire che farne di Theo, nella speranza che si trovi un accordo che possa andare bene a tutti.

C’è ancora la possibilità che il Bayern torni sul calciatore ma in questo momento ha trattative più importanti a cui pensare il club bavarese.