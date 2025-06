Theo Hernandez-Al Hilal, clamoroso colpo di scena: sta succedendo in queste ore

Dopo il muro alzato nelle scorse settimane ora Theo Hernandez sembra aprire ad un possibile approdo in Arabia

Il Milan si prepara a voltare pagina dopo una stagione da dimenticare, conclusa con un deludente nono posto e una tifoseria in aperta contestazione. Per reagire, la società ha deciso di cambiare rotta: i vertici rossoneri si sono fatti da parte nella gestione sportiva, affidando tutto a Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, rinomato per la sua capacità di costruire squadre solide anche con risorse limitate.

Il primo colpo di Tare è stato immediato: nel giro di 48 ore ha riportato a Milano Massimiliano Allegri, l’allenatore dello scudetto 2011. Il tecnico toscano, molto amato dalla tifoseria per la sua personalità e competenza, rappresenta il simbolo di un progetto ambizioso che punta a rilanciare il club in Italia e in Europa.

Ma il solo cambio in panchina non basta. Servirà una profonda rivoluzione tecnica: Mike Maignan è corteggiato dai top club europei, mentre su Theo Hernandez insistono offerte milionarie dal mondo arabo. Offerte che sembrava pronto a respingere per restare nel calcio che conta ma ora potrebbe cambiare tutto.

Milan, Theo Hernandez apre all’Arabia: lo vuole Simone Inzaghi

La stagione appena passata ha risucchiato nel baratro un po’ tutti i calciatori del Milan eccezion fatta per Reijnders, volato infatti in Inghilterra da Pep Guardiola. Theo Hernandez è sicuramente uno di quelli che ha offerto il rendimento peggiore, sia dal punto di vista tecnico, facendosi espellere nel play-off di Champions ad esempio, sia comportamentale, con le numerose vicende extracampo in cui è finito risucchiato.

Ora secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo tempo a Milano sembra definitivamente scaduto: lo scorso gennaio era stata accettata un’offerta dal Como di 40 milioni, ora invece sono gli arabi a bussare alle porte del Milan, mettendo sul piatto 30 milioni per il cartellino.

Milan, Theo ora è un problema

Ora Theo Hernandez rischia di diventare un serio problema per il Milan. Il francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e all’orizzonte non c’è alcuna intenzione di estendere il contratto.

L’apertura all’Arabia delle ultime ore fa ben sperare la dirigenza rossonera ma in caso di ennesimo rifiuto ci sarebbe da correre ai ripari: l’unica squadra ad aver fatto dei sondaggi pare essere l’Atletico Madrid, squadra dove Theo è cresciuto tra il 2007 e il 2015 senza mai esordire con la prima squadra ma in quel caso difficilmente arriverebbero 30 milioni cash per il terzino francese.