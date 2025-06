Theo Hernandez in Arabia, c’è la svolta: blitz e annuncio

Sono ore caldissime per il trasferimento di Theo Hernandez in Arabia Saudita: il terzino è sempre più vicino, blitz per la fumata bianca

Il destino di Theo Hernandez sta prendendo una direzione ben chiara nelle ultime ore. Il terzino francese è sempre più lontano dal vestire la maglia del Milan anche nella prossima stagione ed è veramente vicino a lasciare l’Europa e firmare con l’Al Hilal, che ha da poco ingaggiato anche Simone Inzaghi in panchina.

La trattativa sembrava naufragata fino a qualche giorno fa, ma ora è tornata alla carica. La pista Atletico Madrid, esattamente come tutte le altre in Europa – compresa la Juventus – non sono mai davvero diventate concrete per l’esterno, che ora è davvero a un passo dal dire sì alla destinazione in Medio Oriente.

Theo Hernandez è sempre più vicino all’Al Hilal: le ultime

Ad aggiornare sulla situazione relativa il terzino ci ha pensato Matteo Moretto negli ultimi minuti: “L’Al Hilal è a un passo da Theo Hernandez. Il club arabo sente di avere in pugno il terzino del Milan”, ha scritto sul suo profilo X.

A questo punto la fumata bianca sembra davvero a un passo, anche perché il vero ostacolo è sempre stato il sì finale del francese all’Arabia per portare avanti l’operazione. Il potente club in lotta al Mondiale per club ha effettuato un nuovo blitz nelle ultime 24 ore e i contatti sono stati molto positivi, riuscendo a ottenere il via libera all’operazione da parte dell’esterno.

Siamo già arrivati nella fase in cui gli sono gli ultimi passaggi formali, poi l’affare entrerà nel finale e ci sarà la fumata bianca definitiva che decreterà il trasferimento. Bisognerà ancora capire quali saranno le cifre definitive del colpo sia dal punto di vista del calciatore, sia per quanto riguarda i due club, ma di base si dovrebbe essere attorno ai 20 milioni di euro.

Il Milan va a caccia del sostituto

L’addio di Theo Hernandez ormai era in programma da tempo, praticamente da quando il rinnovo di contratto del terzino è naufragato in un nulla di fatto. Il Milan, quindi, sta lavorando attentamente al sostituto, con un nome importante in prima fila.

De Cuyper piace davvero tanto ai rossoneri e ha una valutazione attorno ai 25 milioni di euro. Sul laterale belga c’è da fare grande attenzione anche alla Roma, con Gian Piero Gasperini pronto a esaltare le qualità del ragazzo nel 3-5-2.