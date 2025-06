Theo Hernandez-Milan, rottura totale: minaccia ai rossoneri

Il Milan deve ragionare sul futuro di molti big, a partire da Theo Hernandez: ora la rottura è totale

È tempo di ripartire per il Milan dopo una stagione avara di soddisfazione e in cui i rossoneri non sono mai praticamente riusciti a brillare, finendo fuori dalle coppe per la prossima stagione. Il cambiamento, dunque, è stato radicale e prevede che nelle prossime settimane ci sia Massimiliano Allegri a guidare la squadra, con tutte le conseguenze del caso.

Ovviamente ci dovranno essere molti cambiamenti anche per quanto riguarda il calciomercato e occhio anche a diversi big, che potrebbero lasciare Milano e trovare casa altrove. Un nome su tutti preoccupa i tifosi ed è quello di Theo Hernandez. Il francese entrerà ben presto nell’ultimo anno di contratto con il Milan e non c’è ancora alcun accordo per il rinnovo.

A che punto siamo per l’addio di Theo Hernandez al Milan

Già da qualche mese, l’addio del terzino al club meneghino sembra praticamente scontato. Theo Hernandez era entrato anche nel mirino del Como lo scorso gennaio, ma ha preferito restare al Milan almeno fino a fine anno. In effetti, a parole ancor più che nei fatti, il francese ha sempre detto di voler continuare a fare bene con il club che l’ha reso celebre negli ultimi anni.

Il Milan, però, non ha intenzione di accontentarlo sotto il profilo economico e già da mesi sembra essersi rassegnato all’addio di uno dei calciatori di punta della rosa. L’obiettivo è quello di massimizzare il più possibile dalla cessione, ma Theo dirà addio solo se dovesse arrivare un’offerta molto convincente al calciatore e un progetto tecnico che possa mettere in evidenza le sue qualità.

Se n’è parlato parecchio negli ultimi giorni, visto che l’Al Hilal, che nel frattempo ha chiuso l’arrivo di Simone Inzaghi, ha puntato proprio Theo per il ruolo di terzino sinistro. Il calciatore però non sembra essere molto convinto della destinazione e di lasciare così presto l’Europa.

La nuova mossa di Theo per il futuro: addio anche a zero

La novità per il futuro di Theo è arrivata proprio nelle ultime ore. Il calciatore avrebbe fatto intendere a Igli Tare che, se non dovesse arrivare una proposta che farebbe tutti felici, è pronto a restare al Milan anche in scadenza di contratto. Non proprio il massimo per un club che punta a massimizzare la sua cessione e a reinvestire la cifra sul calciomercato in entrata.

Suona quasi come una minaccia per il club rossonero, ma Theo aspetta un’offerta di primo piano per dire addio alla società che l’ha fatto grande. A bloccare l’empasse potrebbe essere l’Atletico Madrid, una soluzione che sarebbe molto gradita al ragazzo e un club che potrebbe anche accontentare il Milan sotto il profilo economico.