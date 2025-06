Theo Hernandez, tempo scaduto: bloccato il sostituto dal Liverpool

Sono stati giorni intensi quelli legati al futuro di Theo Hernandez, con il Milan che sta valutando che soluzione prendere per la corsia.

Il colpo Zinchenko è tra le idee dei rossoneri, con il piano B e il piano C nelle idee di Igli Tare che, di fronte all’addio di Theo Hernandez, non vorrà poi restare a mani vuote per il suo Milan.

Nei giorni scorsi è stato annunciato il possibile trasferimento di Theo in Liga, dove tornerebbe a giocare dopo il suo passato a Madrid. Scartata l’ipotesi all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, è arrivata però una “porta in faccia” da parte dell’Atletico Madrid che, per un motivo o per un altro, ha scelto di puntare su altro. E il tempo adesso, per Theo Hernandez, pare scaduto. Sarebbe già stato bloccato il suo sostituto, come ha fatto sapere Fabrizio Romano per le ultime di calciomercato che riguardano la questione.

Calciomercato: bloccato il sostituto di Theo

Le vicende di calciomercato del Milan, inevitabilmente, stanno vedendo il nome di Theo Hernandez tra i protagonisti assoluti.

Le prime mosse in entrata che piazzerà il Milan sono infatti legate alla possibilità di realizzare l’affare per la corsia mancina, non solo per quanto riguarda la separazione di Theo dai rossoneri, ma anche per il futuro che riguarda Rafael Leao. Il Milan conta in ogni caso di vendere il francese, ma l’Atletico Madrid rinuncia ad un’operazione dove i rossoneri chiedono qualcosa in più dei 20 milioni sui quali si erano sbilanciati i Colchoneros.

Facendo un passo indietro a causa della scadenza fissata al 30 giugno 2026 negli accordi contrattuali tra Theo e il Milan e volendo risparmiare qualcosa probabilmente, ecco che l’Atletico Madrid ha virato fortemente e con convinzione su Andrew Robertson. L’esterno del Liverpool, così come Alexanter-Arnold al Real, è il colpo scelto a Madrid, sponda Atletico. Avrebbe bloccato l’operazione, nel tentativo di realizzarla e convincere il Liverpool, che pure alza la posta sulle cifre per la valutazione economica dello scozzese.

Dove giocherà Theo? Le ipotesi lontano dal Milan

A prescindere dal “no” all’Atletico Madrid, che sceglie quindi Robertson come alternativa a Theo Hernandez, il francese saluterà comunque il Milan.

Lo stesso Theo Hernandez non vorrebbe giocare in Saudi Pro League ed è per questo che massima attenzione va posta sempre tra le big del calcio europeo. In Premier League, se dovesse consumarsi il ritorno in Liga per Cucurella, il Chelsea che ha già puntato forte su Mike Maignan, potrebbe bissare il colpo dal Milan inserendo nel pacchetto anche Theo Hernandez. Il francese, al contrario dell’approdo in Arabia Saudita, gradirebbe anche la pista. Altrimenti, col Liverpool che fa uscire Robertson, il rimpiazzo potrebbe trovarlo nella girandola di terzini proprio con Theo.