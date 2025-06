Tre nomi nello scambio con Leao: è rivoluzione Milan

Al Milan sono stati offerti ben tre calciatori differenti per arrivare alle prestazioni sportive di Rafel Leao.

Il Milan è pronto a vivere una stagione senza coppe, con i sedicesimi di Coppa Italia contro il Bari ad attenderli. Il calciomercato dovrà essere fatto al meglio e nei minimi dettagli. Il club in Via Aldo Rossi potrebbe trovarsi costretto a vendere anche Rafa Leao, dopo Tijjani Reijnders. Allegri dovrà lavorare per provare a mettere nuovamente in azione i calciatori del Milan e aiutarli a tornare ad essere grandi.

Leao porta Kim, Coman e Goretza al Milan

Secondo quanto riporta CaughtOffside Rafael Leao è in bilico dopo una stagione altalenante, e il ‘Diavolo’ sarebbe pronto a sacrificarlo per un’offerta allettante. Leao ha un clausola rescissoria da 175 milioni, ma in caso d’addio è da escludere comunque che il sodalizio rossonero riesca a incassare una cifra simile. Il numero dieci ha scartato l’ipotesi Arabia Saudita (al pari di Theo Hernandez) e negli ultimi tempi è finito nei desideri soprattutto del Bayern Monaco.”

“I bavaresi farebbero sul serio e pianificano una proposta creativa per avere il via libera del Milan per Leao come scrive il ‘Corriere della Sera’. Sul piatto ci sarebbe un assegno da 75 milioni di euro, oltre a una contropartita tecnica a scelta tra l’ex Napoli Kim, Coman e Goretza. Un’offerta insomma che andrebbe a sfiorare la tripla cifra e i 100 milioni.” Dopo la cessione di Reijnders e le probabili partenze di Theo e Maignan, il Diavolo potrebbe cedere ad altre tentazioni.

Leao saluta il Milan? Anni di gioie e di incomprensioni

C’è voluto un po’ affinchè tutti i tifosi del Milan capissero il reale valore di Rafa Leao, forse di tempo ce ne vorrà ancora. Il portoghese arriva a Milan come un “signor nessuno” e il primo anno fa male, pochi sprazzi e calciatore che dimostra di essere ancora acerbo. Sarà con Stefano Pioli che raggiungerà l’apice della sua carriera, l’ultimo anno da 17 prima poi di passare alla maglia numero 10.

Rafa ha sempre provato a dare tutto, anche se in delle circostanze è parso quasi come se non si impegnasse a pieno per il suo potenziale. Un giocatore ha dimostrato tanto ma che potrebbe tranquillamente fare molto di più. Al Milan o altrove. Mentre il Bayern cerca di vendere Sanè, vuole a tutti i cosi Rafa Leao.