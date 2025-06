ULTIM’ORA – Clamoroso Milan, esonerato l’allenatore: comunicato ufficiale

Cambio in panchina per il Milan che ha deciso a sorpresa di salutare l’allenatore. Il comunicato ufficiale del club spiega tutto.

La prossima stagione può essere benissimo vista come un anno zero per il Milan. Inutile ricordare che l’ultima annata è stata a dir poco disastrosa per il Diavolo che ha fallito su più fronti. La prima squadra si è resa protagonista di una delle peggiori stagioni dell’ultimo decennio rimanendo fuori da ogni competizione europea.

Ugualmente fallimentare è stata poi la prima stagione del Milan Futuro che ha clamorosamente concluso con una impronosticabile retrocessione in Serie D. Un po’ più dignitosa, ma non brillante, è stata invece l’annata della Primavera che ha quantomeno salvato la faccia. Proprio però per quanto riguarda la Primavera rossonera è arrivata in questi minuti una clamorosa novità.

Milan Primavera, cambia l’allenatore: rescisso il contratto di Guidi

Si chiude dopo un solo anno l’esperienza di Federico Guidi sulla panchina del Milan Primavera. Il club rossonero ha infatti deciso di cambiare guida tecnica come comunicato con una nota ufficiale sui suoi canali:

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Federico Guidi, tecnico della squadra Primavera. Il Club desidera ringraziare Federico per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni umane e professionali per il futuro. Solo l’anno scorso Guidi era diventato il nuovo tecnico della Primavera dopo l’esperienza nel settore giovanile della Roma. Nella stagione da poco conclusa il Milan Primavera è stato eliminato al primo turno dei playoff Scudetto dal Sassuolo, ha perso la finale di Coppa Italia con il Cagliari ed ha chiuso al 27° posto in Youth League.

Come sottolineato però dallo stesso Guidi la scelta di concludere l’esperienza rossonera è stata proprio una sua volontà. Ai canali ufficiali del club Guidi ha infatti affermato di sentire il bisogno di mettersi in gioco in nuove sfide. Chissà che per lui non possa arrivare una chiamata – se già non è arrivata – da qualche club di Serie B.

Adesso il Milan è chiamato a trovare un sostituto con Giovanni Renna, tecnico dell’U17, che sembra essere il grande favorito.