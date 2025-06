Ultim’ora – Italia, ora è ufficiale: Spalletti esonerato

Nella conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha comunicato il proprio esonero da CT della Nazionale.

Non solo cambiamenti sulle panchine dei club di Serie A e B, ma anche su quella della Nazionale italiana: dopo la brutta sconfitta arrivata venerdì sera contro la Norvegia, Luciano Spalletti è stato esonerato da CT della nazionale. Nelle ultime uscite, gli azzurri hanno faticato parecchio nel gioco e l’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli è stato più volte messo in discussione, fino ad arrivare al pomeriggio odierno, dove è arrivata l’ufficialità.

Dopo nemmeno due anni sulla panchina dell’Italia, l’avventura di Luciano Spalletti da CT della Nazionale è terminata: lo ha annunciato lui stesso nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, alla vigilia della sfida contro la Moldavia. Queste le sue parole:

Con Gravina abbiamo parlato ieri sera e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di CT della Nazionale. Mi è dispiaciuto: visto il rapporto che abbiamo, io non avevo nessuna intenzione di mollare. Soprattutto quando le cose non vanno bene, avrei preferito restare e fare il mio lavoro. Però, poi, si tratta di esonero e devo prenderne atto. Questo ruolo l’ho sempre interpretato come servizio alla patria e voglio agevolare il futuro della Nazionale. Penso sia giusto cercare il meglio, farò la risoluzione del contratto.