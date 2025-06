Ultim’ora Milan, bomba dalla Germania: l’aggiornamento su Leao è una doccia gelida

Leão, il Bayern osserva: il Milan chiede almeno 70 milioni. E lui avrebbe aperto all’addio

Il futuro di Rafael Leão è tornato al centro del mercato rossonero. Secondo quanto riportato da Sky Germania, l’attaccante portoghese starebbe valutando seriamente l’idea di lasciare il Milan.

Una volontà che, secondo le stesse fonti, sarebbe già stata comunicata internamente e di cui la dirigenza sarebbe pienamente a conoscenza. Il club, però, non intende farsi trovare impreparato e avrebbe già fissato un prezzo minimo: non meno di 70 milioni di euro.

Leao addio, c’è l’apertura: notizia a sorpresa

Un segnale chiaro, quello del Milan, che pur consapevole della difficoltà di trattenere un giocatore con simili ambizioni, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei protagonisti del tricolore 2022.

Leão, con il suo estro, le accelerazioni e le giocate in grado di spaccare le partite, ha conquistato San Siro e si è ritagliato un ruolo da leader tecnico e simbolico della squadra. La sua partenza rappresenterebbe una perdita pesantissima, non solo sul piano tattico ma anche sotto il profilo dell’identità di squadra.

Tra i club più attenti alla situazione c’è il Bayern Monaco. I bavaresi hanno inserito Leão tra i profili seguiti per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, anche in ottica Mondiale per Club. Tuttavia, al momento, non si registrano contatti avanzati. La società tedesca valuta diverse opzioni e non ha ancora deciso se puntare in modo deciso sul numero 10 rossonero.

Il mercato, però, è ancora lungo e la situazione potrebbe evolversi da un momento all’altro. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che al Milan ha ancora un contratto lungo (scadenza 2028) e una clausola rescissoria da 175 milioni, mai esplicitamente menzionata ma presente nei documenti ufficiali. I rossoneri restano alla finestra: l’idea è di proseguire con Leão al centro del progetto, ma se l’attaccante dovesse insistere per cambiare aria, allora si valuteranno le condizioni più vantaggiose per entrambe le parti.

In sintesi, la situazione è fluida: Leão potrebbe rappresentare uno dei nomi più caldi dell’estate. Il Milan aspetta, il Bayern osserva, e l’Europa intera resta a guardare.