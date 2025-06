Ultim’ora – Milan, il Chelsea non molla Maignan: nuova offerta

Continuano le trattative in casa rossonera con il Chelsea per Mike Maignan: nuova offerta del club inglese.

Sono ore di trattativa quelle in casa rossonera, con il Chelsea che ormai da diversi giorni punta a portare a Londra Mike Maignan, portiere francese legato al Milan dall’estate del 2021. Il numero uno francese ha il contratto in scadenza a giugno del 2026 e per non perderlo a parametro zero il Milan sta provando a venderlo già in questa sessione estiva di mercato. Lo scorso inverno c’è stata la possibilità di rinnovare il contratto e proseguire con la maglia rossonera la carriera, ma la dirigenza di Via Aldo Rossi non ha voluto incontrare il suo entoruage.

Milan, continuano i dialoghi con il Chelsea: nuova offerta al rialzo

Da giorni il Milan è in fase di trattazione con il Chelsea per la cessione di Mike Maignan, portiere rossonero con il contratto in scadenza a giugno 2026. Il club della Premier League da giorni punta il portiere francese, con l’obiettivo di chiudere entro questa mini sessione di mercato, prima del Mondiale per Club.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ultime ore ci sono stati ancora contatti tra Milan e Chelsea, con quest’ultimo che non molla la presa e ha messo sul piatto della dirigenza rossonera una nuova offerta, passando da 15 a 18 milioni. Ora la palla è in mano al club rossonero, che entro domani ore 20:00 dovrà decidere il futuro del suo portiere.