ULTIM’ORA – Milan, infortunio in Nazionale: il rossonero si ferma in allenamento

Non arrivano buone notizie per il Milan dal ritiro della Nazionale. Il rossonero si è fermato in allenamento per infortunio.

Inizia nel peggiore dei modi la pausa delle Nazionali in casa Milan. C’è infatti già un infortunio tra le fila del Diavolo con il rossonero che è stato costretto a fermarsi in allenamento a causa di un infortunio. Ore di forte preoccupazione per tutto il popolo rossonero che attende di capire l’entità del problema.

Preoccupazione per il Milan: infortunio in Nazionale per Gabbia

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ore Matteo Gabbia ha riportato un problema muscolare in Nazionale. Il centrale rossonero, unico giocatore del Milan convocato da Luciano Spalletti, è ora a forte rischio per la gara dell’Italia contro la Norvegia. Nelle prossime ore verrà fatta maggiore chiarezza sulle sue condizioni, ma è chiaro che le probabilità di vederlo in campo con la maglia azzurra sono molto basse.

La situazione non dovrebbe comunque preoccupare più di tanto Massimiliano Allegri. La preparazione estiva del Milan è ancora lontana ed appare difficile pensare ad un infortunio così serio per Gabbia da mettere addirittura a rischio la sua presenza. In ogni caso per avere più certezze bisognerà attendere gli esami strumentali a cui verrà sottoposto il giocatore.