Ultim’ora – Milan, novità importanti su Theo Hernandez: c’è l’annuncio

Arrivano importanti novità sul futuro di Theo Hernandez e il Milan: l’annuncio di mercato spiazza tutti.

Uno dei nomi più discussi di queste settimane in casa Milan è quello di Theo Hernandez, terzino francese classe 1997 al Milan dal 2019. Il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e i colloqui per un rinnovo con il club rossonero non sono mai andati in porto. Al termine della stagione, le voci di un possibile addio di Theo Hernandez al Milan si sono intensificate, anche se poi nulla è andato in porto tra club arabi e Atletico Madrid, che avrebbe gradito il suo arrivo, non come invece i tifosi, consapevoli del suo passato al Real Madrid.

Milan-Theo, può essere davvero finita: c’è l’Al-Hilal

Se negli ultimi giorni le voci di mercato su Theo Hernandez si erano placate, dalle prossime ore queste si intensificheranno ancora: a lanciare una notizia dell’ultima ora è Gianluca Di Marzio, tramite il proprio profilo X.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, Theo Hernandez avrebbe aperto all’Al-Hilal: l’operazione dunque può ora andare in porto. Il club arabo era sulle su tracce già nei primi giorni di giugno, dopo che aveva ufficializzato l’arrivo di Inzaghi sulla panchina.

Gli arabi avevano messo sul piatto un’offerta attorno ai 20/25 milioni di euro, offerta che il Milan è disposto ad accettare: ciò che prima aveva bloccato la trattativa era il no secco di Theo Hernandez, che ora sembra aver cambiato idea e accettare la proposta araba.