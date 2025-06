Ultim’ora – Milan: presentata l’offerta al Valencia per Javi Guerra

Javi Guerra rimane un obiettivo concreto del Milan: continuano i contatti con il Valencia, club proprietario del cartellino.

Dopo l’ottavo posto in campionato e la non qualificazione a nessuna competizione europea per la prossima stagione, il Milan prova a tornare in carreggiata, con il lavoro del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. La massima priorità è il calciomercato, con la finestra estiva che si aprirà ufficialmente il primo luglio, giorno successivo alla scadenza dei vari contratti. I rossoneri devono ancora prendere il via su quel fronte: un primo colpo può essere quello di Modric, ma la conferma si avrà solamente dopo il Mondiale per Club.

Mercato Milan, presentata offerta per Javi Guerra

Uno degli obiettivi di mercato del Milan è Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 di proprietà del Valencia. I rossoneri devono far fronte alla partenza di Reijnders e a quella eventuale di Musah, dunque lo spagnolo può essere il profilo giusto.

Da giorni ormai il Milan segue il giovane centrocampista, e i contatti con il Valencia sono avviati: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha presentato un’offerta formale al Valencia, pari a 16 milioni più quattro di bonus, per un totale di 20 milioni. Il club spagnolo però molto probabilmente chiederà qualcosa di più, considerando la giovane età del calciatore e la crescita in questa ultima stagione.

Milan e Valencia continuano nei colloqui per provare a trovare un accordo; nel frattempo Javi Guerra è impegnato con la Spagna agli Europei U21, e proprio domani affronterà l’Italia. Per il Milan è un grande obiettivo lì a centrocampo e i contatti con il Valencia proseguiranno.