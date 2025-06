Ultim’ora Milan, sarà addio certo per il rossonero: decisione presa

I rossoneri sono pronti a dire addio al calciatore, molto difficile che quest’ultimo ad oggi possa rimanere in rosa.

Il nuovo Milan, targato Massimiliano Allegri, ha in mente un progetto. Un grande progetto. Per trovare la quadra però servirà anche mandare via chi il mister non ritiene sufficientemente adatto alla casacca rossonera. Uno che quindi sicuramente non giocherà col club in Via Aldo Rossi nella prossima stagione è Emerson Royal.

Il laterale difensivo brasiliano non ha fatto innamorare i tifosi, se n’è accorto anche Massimiliano Allegri da esterno che pare però aver trovato una soluzione provvisoria per lui. Pronto il prestito per Emerson Royal.

Emerson Royal andrà via: Milan pronto a cederlo in prestito

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe preso una decisione quasi definitiva riguardo al futuro di Emerson Royal: il terzino brasiliano sarà “quasi certamente” ceduto in prestito. Questa mossa, se confermata, suggerisce una strategia precisa da parte del club rossonero per il giocatore, il cui arrivo era stato oggetto di numerose speculazioni negli ultimi mesi .

La decisione di mandare in prestito Emerson Royal, laterale destro ex Tottenham, in prestito potrebbe rispondere a diverse motivazioni. Una possibilità è che il Milan voglia provare a monetizzare da un’ipotetica cessione futura. Per farlo, serve che il brasiliano giochi e in maglia rossonera rischia di non farlo. Infatti, un’altra spiegazione potrebbe riguardare la gestione complessiva dell’organico, sia in termini numerici che strategici.

Perché prestito e non cessione? La situazione di Emerson Royal

Visto che il ruolo di terzino destro risulta già coperto da altre opzioni affidabili, cedere Emerson temporaneamente gli garantirebbe minuti preziosi altrove, permettendogli di crescere e accumulare esperienza in vista di un possibile ritorno a Milano più pronto e completo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pur senza indicare con precisione le squadre interessate, la possibilità di questa operazione appare concreta.

Resta soltanto da capire quale sarà la prossima destinazione del difensore, ma il segnale è chiaro: il Milan intende gestire il percorso di inserimento di Emerson con cautela e lungimiranza. Difficile quindi ad oggi pensare ad una cessione a titolo definitivo, al Galatasaray come si vociferava, o addirittura ad una permanenza nel club in Via Aldo Rossi. Emerson Royal ha mostrato poco, troppo poco, con la maglia del Diavolo.